要發財不要戰爭！華爾街日報爆料：川普與俄密謀瓜分北極與太空利益

川普特使威特科夫（右）與俄羅斯主權基金負責人德米特里耶夫（左）被爆在邁阿密密會，將俄烏和平協議包裝成龐大的商業交易。圖為魏科夫4月在聖彼得堡與德米特里耶夫交談。（美聯社檔案照）

美國總統川普推動俄烏停火的背後，藏著一個驚人的商業藍圖。《華爾街日報》獨家披露，川普的特使與俄羅斯總統普廷親信近期在邁阿密豪宅內密會，雙方草擬的和平計畫不僅是為了止戰，更是為了讓美國企業在戰後搶先歐洲一步，瓜分俄羅斯龐大的能源與礦產利益。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）一語道破：「我們知道這不是關於和平，這是關於生意。」

邁阿密密會 川普女婿也參一腳

報導指出，上個月在邁阿密海灘的一處濱海莊園內，三位權勢人物，包括地產大亨轉任特使的魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner），以及俄羅斯主權財富基金負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev），正圍著一台筆記型電腦，敲定這份將地緣政治轉化為商業交易的計畫。

請繼續往下閱讀...

德米特里耶夫提出的誘人方案包括：利用凍結在歐洲的3000億美元俄國資產進行美俄投資項目、美俄聯手開發北極豐富的礦產資源，甚至提議雙方太空產業合作，讓馬斯克（Elon Musk）的SpaceX與俄羅斯共同執行火星任務。對克里姆林宮而言，這旨在讓美國將俄羅斯視為「充滿機遇的土地」而非軍事威脅，藉此在美歐之間打入楔子。

這份商業藍圖已引發美國企業界的騷動。埃克森美孚（Exxon Mobil）高層據傳已與俄羅斯國家石油公司（Rosneft）密會，討論重返薩哈林（Sakhalin）天然氣項目。川普長子的好友畢奇（Gentry Beach）正洽談收購俄羅斯北極天然氣項目的股份；另一位川普金主林奇（Stephen P. Lynch）甚至付費遊說，試圖買下遭破壞的「北溪2號」管線。

歐洲盟友震驚：獎勵侵略者

然而，報導指出，這份充滿銅臭味的和平計畫讓歐洲盟友感到背脊發涼。歐洲官員擔憂，在俄羅斯暴力重劃歐洲邊界後，不僅未受懲罰，反而獲得商業獎勵。且在魏科夫與庫許納的規劃中，俄羅斯明確表示更偏好美國企業進駐，而非那些「說了很多廢話」的歐洲國家企業。

對於外界質疑，白宮發言人僅強調川普團隊在經濟激勵之外，也關注地緣政治現實。魏科夫則辯稱，若各方都能繁榮發展，自然能形成防止未來衝突的堡壘，「我是做交易解套生意的，這就是我在這裡的原因。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法