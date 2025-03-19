歐洲盟軍最高司令美國擬放棄 美歐軍事合作恐生變

現任北約歐洲盟軍最高司令卡沃利（Christopher Cavoli）。（法新社）

2025/03/19 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有美媒今天（19日）引述知情人士消息指出，川普政府正對美軍總部和11個作戰司令部進行大規模重組，其中一個正在考慮的計畫是，美國將放棄北約（NATO）歐洲盟軍最高司令（Supreme Allied Commander Europe）的職位，此舉可能對美軍在歐洲軍事布局產生重大影響。

1949年成立的北大西洋公約組織，是歐洲與北美洲國家為實現防衛合作而建立的國際組織。1951年，負責北約在歐洲所有軍事行動的歐洲盟軍最高司令部成立，首任司令為美國陸軍五星上將、後來成為美國總統的艾森豪（Dwight Eisenhower）。70多年來，都是由美國指派四星以上的上將，擔任歐洲盟軍最高司令，但根據美媒《NBC新聞》報導，2名知情的國防官員透露，川普正打算改變這項傳統。

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當前五角大廈正在對總部，和底下11個聯合作戰司令部進行大規模重組，其中一個正在考慮的計畫，就是放棄歐洲盟軍最高指揮官的職責。現任歐洲盟軍最高司令為美國陸軍四星上將卡沃利（Christopher Cavoli），目前是負責監督、支持烏克蘭對抗俄羅斯戰爭的主要指揮官。北約是自二戰以來決定歐洲安全與和平的重要聯盟，美方若真放棄歐洲盟軍最高司令這個位置，意味著美軍在歐洲的軍事布局將有所改變，恐對歐洲局勢產生重大影響。

曾於2009年至2013年擔任美軍歐洲司令部司令的退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）表示，如果美國放棄歐洲盟軍最高司令的位置，歐洲將會視之為美方準備脫離北約的重要信號，這將是一個巨大的政治錯誤。2名知情的國防官員表示，目前都還在考慮階段，但國際社會確實正密切注意美方的最終決策以及後續可能影響。

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