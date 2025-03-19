哈利王子美簽文件曝光！大量塗黑引熱議吸毒史疑雲再起

美國保守派智庫「傳統基金會」對英國哈利王子的美國移民紀錄提起訴訟，最新進展引發爭議。（美聯社）

2025/03/19 15:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）對英國哈利王子（Prince Harry）的美國移民紀錄提起訴訟，最新進展引發爭議。聯邦法院週二公開了美國政府提交的相關文件，但這些文件幾乎全被塗黑，外界無法獲取任何實質資訊，令外界對哈利王子是否曾隱瞞吸毒史的疑問增加。

根據外媒報導，傳統基金會質疑哈利王子在申請美國簽證時，是否如實申報自己曾吸食毒品的紀錄。哈利王子在回憶錄中曾公開承認過去曾吸食大麻、古柯鹼與迷幻藥，而根據美國移民法，承認吸毒可能構成拒絕簽證的理由。該智庫曾根據《資訊自由法》向美國國土安全部申請公開哈利王子的移民紀錄，但遭到拒絕，因此向聯邦法院提起訴訟。

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負責此案的聯邦法官尼科爾斯（Carl Nichols）最初駁回了公開文件的請求，理由是「哈利王子的隱私權重於公共利益」。然而，在外界持續施壓下，法院近日公布了一份政府提交的文件，但其中關鍵內容幾乎全數被塗黑，僅剩零星可讀資訊。

傳統基金會律師杜威（Samuel Dewey）表示，他們關注的核心問題是「哈利王子的吸毒史」，並認為他可能是透過O-1簽證入境美國。該類簽證專為在科學、藝術、教育或運動等領域擁有「特殊才能」的人士設立，通常發放標準較為寬鬆。杜威推測，哈利王子在申請過程中可能未如實申報過去的毒品使用紀錄。

對此，美國國土安全部強調，哈利王子在移居美國時沒有獲得任何特殊待遇，並認為傳統基金會無法證明公眾知情權應凌駕於哈利王子的隱私權之上。

儘管此案仍在審理中，美國總統川普上個月受訪時表態，不會驅逐哈利王子，並戲稱他「已經有夠多麻煩了」。法官尼科爾斯則暗示，未來可能還會有更多相關資訊釋出，讓這起案件持續受到關注。

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聯邦法院週二公開了美國政府提交的相關文件，但這些文件幾乎全被塗黑，外界無法獲取任何實質資訊。（美聯社）

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