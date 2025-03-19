TikTok搧風點火！美國邊境偷渡產業轉向數位化

犯罪集團利用偷渡移民進入美國賺取鉅額財富，TikTok已成為人口走私業者與移民的重要工具。（美聯社檔案照）

2025/03/19 06:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國合法入境途徑縮減、犯罪集團利用偷渡移民賺取鉅額財富的背景下，TikTok等社群媒體平台已成為人口走私業者與移民的重要工具。人口走私業者聲稱，新科技使他們能夠更靈活地應對挑戰，並拓展新的客群，與以往「每個村莊都有1名可信賴的蛇頭」的傳統模式大相逕庭。

美聯社17日報導，在美國和墨西哥邊境，人口走私業者擁有直升機、飛機、遊艇、隧道與水上摩托車等裝備，隨時準備接送潛在的客戶。他們在TikTok上發佈充滿表情符號的短片，傳遞簡單直接的訊息：「如果你沒有美國簽證，放心交給我們，我們能安全送你過去。」

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這類影片的內容雖然誇張，卻提供了1個難得的窗口，揭示了這個向來神秘的產業，以及人口走私網絡如何操控敘事，推動拉丁美洲的北上偷渡潮，宣稱「在上帝的幫助下，我們將繼續努力，幫助外國人實現夢想。安全出行，不欺騙我們的人民。」

1名來自墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）的人口走私業者索雅里（Soary）表示，「幹這一行，你必須隨時改變策略」。她負責將非法移民偷渡至美國德州艾爾帕索（El Paso）。她接受美聯社訪問時表示，TikTok讓這一切變得更容易，因為它的影響力遍及全球。

據報導，24歲的索雅里19歲就開始從事人口走私，當時她在艾爾帕索生活，1個朋友向她介紹這份工作—以卡車接送剛剛跨越邊境的移民。儘管人口走私活動風險極高，但做為單親媽媽，她發現這份工作比她之前的接髮工作收入更高。

隨著她的網絡不斷擴展，她開始將來自美洲各地的移民與偷渡集團聯繫起來，協助他們穿越邊境，最終抵達美國。

就像許多人口販運業者一樣，索雅里會錄製移民安全抵達美國後的影片，並透過即時傳訊軟體WhatsApp傳給家屬做為證據。去年，她開始將這些影片發佈到TikTok，並附上以下訊息：「我們可以讓你從華雷斯城穿越，不管你在哪裡。翻越圍欄、徒步穿越、甚至透過隧道。成年人、兒童、老人皆可。」

2023年聯合國研究報告顯示，64％受訪移民在前往美國的途中，能夠使用智慧型手機與網路。隨著TikTok普及，人口走私業者的廣告在該平台上激增。美國喬治梅森大學研究人口走私的教授科雷亞—卡布雷拉（Guadalupe Correa-Cabrera）指出，「這是一種市場行銷策略」，在武漢肺炎（COVID-19）疫情後，幾乎所有人都在用TikTok，然後人口走私廣告開始大規模擴散。

美聯社分析的數百支TikTok影片顯示，內容往往包含大量現金、移民夜間翻越邊境圍欄、直升機與飛機的畫面，聲稱這些交通工具可供偷渡使用。影片還展示人口走私業者在沙漠中切開仙人掌，為移民提供水源，甚至出現美國農田畫面，搭配文字：「美國的農田已經準備好了！」這類影片也常常搭配墨西哥北部的流行音樂，歌詞美化人口走私行業。

然而，這類TikTok廣告也引發國際組織關切。聯合國國際移民組織（IOM）警告，人口走私網絡變得「日益精密與難以偵測」，使政府難以應對這種新型犯罪模式。TikTok則表示，該平台嚴格禁止人口走私活動，將向執法機關檢舉相關內容。

人口走私業者在TikTok刊登廣告，號稱「如果你沒有美國簽證，放心交給我們，我們能安全送你過去。」（彭博檔案照）

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