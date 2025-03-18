比特犬「自行開窗跳車」很扯？ 日本去年6月曾發生
日本去年曾發生過2隻比特犬在車輛行期間「開窗逃跑」，在當時引起日本警方與民眾高度關注。（圖擷取自@yuruhuwa_kdenpa 社群平台「X」）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台北市在短短11日內，2度發生同一隻比特犬自行打開車窗後咬傷人事件，引發社會關注，也讓各界再度討論起這種具攻擊性的兇猛犬隻飼養議題，其中有不少網友質疑，比特犬是否真的會開窗與跳車。事實上，日本去年曾發生過類似案例，2隻比特犬在車輛行期間「開窗逃跑」，在當時引起日本警方與民眾高度關注。
綜合日媒報導，這起事件發生在2024年6月8日，日本栃木縣藤岡町一名飼主向警方通報，他在晚間8點半左右，開車載著2隻比特犬外出，未料車輛行駛途中，其中一隻比特犬偶然按下了後座左側的電動車窗按鈕，導致車窗整個打開，2隻比特犬見狀，立即跳車逃跑，飼主發現後立刻停車尋找，無奈天色昏暗，未能即時找回牠們。
請繼續往下閱讀...
根據飼主的通報內容，2隻比特犬顏色皆為棕色，公狗體長70公分、體重32公斤，母狗則是體長70公分、體重25公斤，2隻狗都已接種過狂犬病疫苗。警方表示，事發現場位於東武鐵道，東武日光線藤岡車站東北約1.5公里處，附近有小學、各類球場、運動公園等設施，平時會有不少民眾活動，擔心發生咬傷人強況，獲報後立即加派人手搜尋。
報導指出，警方最終在6月13日尋獲2隻比特犬，所幸並未傳出有人遭到攻擊受傷等情況。當時有不少日本網友在新聞報導下方留言道，「真的希望比特犬能受到監管」、「養比特犬的人應該要課重稅，如果比特犬出現傷人情形，飼主要連帶受罰」、「是不是真的要等到有人被咬死了，政府才會正視禁止飼養這種品種的狗？」。
【発表】逃走していた大型犬ピットブル、2頭を無事保護 栃木https://t.co/j7fwUlbhqf— ライブドアニュース （@livedoornews） June 13, 2024
栃木県で8日、車の窓から逃げ出していた大型犬のピットブル2匹が、13日午前に見つかり無事に確保された。体重約32kgのオスと25kgのメスで、オスは警察が民家の敷地内で確保し、メスは飼い主が見つけた。 pic.twitter.com/DE4kbdSRpq
栃木県でピットブルが脱走した事件— ゆるふわ怪電波☆埼玉 （@yuruhuwa_kdenpa） June 10, 2024
犬が自ら窓を開けて脱走か pic.twitter.com/HpM5XDnm2I
【話題】栃木県栃木市で、ピットブル2頭逃走⚠️— まめ????海外駐在ｘ海外MBA→？？？ （@chuzaiina） June 9, 2024
.
栃木県警は、藤岡渡良瀬運動公園付近を走行中の車から体長約70センチの「アメリカンピットブルテリア」2匹が逃げ、行方不明になったと発表した
.
最近、ピットブルの脱走事件多くない？
お気を付けくださいね...????pic.twitter.com/1hDShEqb1m
8日、栃木県栃木市で飼い主の車から逃げ出した「アメリカン・ピット・ブル・テリア」という種類の大型犬2頭が13日、市内で相次いで発見され、2頭とも警察に確保されましたhttps://t.co/kjbO0fXaco#nhk_video pic.twitter.com/FfGsI0ScdP— NHKニュース （@nhk_news） June 13, 2024