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    比特犬「自行開窗跳車」很扯？ 日本去年6月曾發生

    日本去年曾發生過2隻比特犬在車輛行期間「開窗逃跑」，在當時引起日本警方與民眾高度關注。（圖擷取自@yuruhuwa_kdenpa 社群平台「X」）

    日本去年曾發生過2隻比特犬在車輛行期間「開窗逃跑」，在當時引起日本警方與民眾高度關注。（圖擷取自@yuruhuwa_kdenpa 社群平台「X」）

    2025/03/18 22:53

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市在短短11日內，2度發生同一隻比特犬自行打開車窗後咬傷人事件，引發社會關注，也讓各界再度討論起這種具攻擊性的兇猛犬隻飼養議題，其中有不少網友質疑，比特犬是否真的會開窗與跳車。事實上，日本去年曾發生過類似案例，2隻比特犬在車輛行期間「開窗逃跑」，在當時引起日本警方與民眾高度關注。

    綜合日媒報導，這起事件發生在2024年6月8日，日本栃木縣藤岡町一名飼主向警方通報，他在晚間8點半左右，開車載著2隻比特犬外出，未料車輛行駛途中，其中一隻比特犬偶然按下了後座左側的電動車窗按鈕，導致車窗整個打開，2隻比特犬見狀，立即跳車逃跑，飼主發現後立刻停車尋找，無奈天色昏暗，未能即時找回牠們。

    根據飼主的通報內容，2隻比特犬顏色皆為棕色，公狗體長70公分、體重32公斤，母狗則是體長70公分、體重25公斤，2隻狗都已接種過狂犬病疫苗。警方表示，事發現場位於東武鐵道，東武日光線藤岡車站東北約1.5公里處，附近有小學、各類球場、運動公園等設施，平時會有不少民眾活動，擔心發生咬傷人強況，獲報後立即加派人手搜尋。

    報導指出，警方最終在6月13日尋獲2隻比特犬，所幸並未傳出有人遭到攻擊受傷等情況。當時有不少日本網友在新聞報導下方留言道，「真的希望比特犬能受到監管」、「養比特犬的人應該要課重稅，如果比特犬出現傷人情形，飼主要連帶受罰」、「是不是真的要等到有人被咬死了，政府才會正視禁止飼養這種品種的狗？」。

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