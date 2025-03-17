為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    民調：86％法國民眾贊成恢復徵兵制 過半數支持強制徵兵

    俄烏戰火燒出法國兵役爭議，圖為法國士兵參與實戰演習。（圖取自法國國防部專頁）

    俄烏戰火燒出法國兵役爭議，圖為法國士兵參與實戰演習。（圖取自法國國防部專頁）

    2025/03/17 15:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭引發歐洲安全隱憂，法國是否恢復兵役制度再度成為熱門話題。根據法國知名民調機構益普索（Ipsos）最新調查，86%的法國民眾支持某種形式的兵役回歸，但對於是否強制所有青年服役，意見明顯兩極，年輕世代尤為保留。

    這項調查由益普索（Ipsos）聯手CESI工程學院（CESI École d'ingénieurs）為《巴黎人報》（Le Parisien）執行，於2025年3月12日至14日針對1000名18歲以上法國民眾進行，樣本具全國代表性。結果顯示，雖然多數人贊成恢復兵役制度，但在「強制」與「自願」的選擇上立場分歧。

    數據指出，53%的受訪者支持強制兵役，其中32%認為應不分性別全面實施，21%則主張僅限男性服役。相對地，三分之一（33%）民眾傾向採取自願制。年齡與性別差異也顯而易見。35歲以下的年輕族群雖有78%贊成兵役回歸，但僅41%支持強制執行，顯示抗拒心理。

    性別方面，39%男性贊同不分性別徵兵，女性支持率僅26%；反過來，24%女性認為應僅限男性服役，男性則有19%持相同看法。此性別差異在年輕人中較不明顯，年長世代的分歧更突出。

    法國自2001年廢除徵兵制，轉向全募兵制，是歐洲先驅之一。然而，俄烏戰爭後，歐洲國防政策風向丕變，拉脫維亞於2023年重啟徵兵，立陶宛則自2015年起逐步擴大徵召，克羅埃西亞與塞爾維亞也在2024年跟進。德國、波蘭等國亦積極評估復徵可能性，顯示區域安全焦慮正推動兵役議題重返檯面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播