民調：86％法國民眾贊成恢復徵兵制 過半數支持強制徵兵

俄烏戰火燒出法國兵役爭議，圖為法國士兵參與實戰演習。（圖取自法國國防部專頁）

2025/03/17 15:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭引發歐洲安全隱憂，法國是否恢復兵役制度再度成為熱門話題。根據法國知名民調機構益普索（Ipsos）最新調查，86%的法國民眾支持某種形式的兵役回歸，但對於是否強制所有青年服役，意見明顯兩極，年輕世代尤為保留。

這項調查由益普索（Ipsos）聯手CESI工程學院（CESI École d'ingénieurs）為《巴黎人報》（Le Parisien）執行，於2025年3月12日至14日針對1000名18歲以上法國民眾進行，樣本具全國代表性。結果顯示，雖然多數人贊成恢復兵役制度，但在「強制」與「自願」的選擇上立場分歧。

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數據指出，53%的受訪者支持強制兵役，其中32%認為應不分性別全面實施，21%則主張僅限男性服役。相對地，三分之一（33%）民眾傾向採取自願制。年齡與性別差異也顯而易見。35歲以下的年輕族群雖有78%贊成兵役回歸，但僅41%支持強制執行，顯示抗拒心理。

性別方面，39%男性贊同不分性別徵兵，女性支持率僅26%；反過來，24%女性認為應僅限男性服役，男性則有19%持相同看法。此性別差異在年輕人中較不明顯，年長世代的分歧更突出。

法國自2001年廢除徵兵制，轉向全募兵制，是歐洲先驅之一。然而，俄烏戰爭後，歐洲國防政策風向丕變，拉脫維亞於2023年重啟徵兵，立陶宛則自2015年起逐步擴大徵召，克羅埃西亞與塞爾維亞也在2024年跟進。德國、波蘭等國亦積極評估復徵可能性，顯示區域安全焦慮正推動兵役議題重返檯面。

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