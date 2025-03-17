體重破百養母坐身上「5分鐘」 美10歲男童被活活壓死

美國印第安納州一名體重破百女子威爾森，涉嫌壓死年僅10歲的養子。（圖擷取自《FOX5》網頁）

2025/03/17 14:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州發生一起令人悲痛的家庭慘案，一名體重飆破百公斤的女子，聲稱為教訓調皮的10歲養子，竟壓坐在他的身上5分鐘，導致養子喪命。該女日前被法院依過失殺人罪判處6年有期徒刑及1年緩刑。

綜合外媒報導，事發去年4月底，當地警方接獲報案，稱一名10歲男童在家中喪失意識，警方隨即將男童送醫急救，並發現他的頸部和胸部有幾處不正常的瘀傷。經過2天搶救，男童仍不幸離世。

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警方調查發現，體重達340磅（約154公斤）的48歲養母威爾森（Jennifer Lee Wilson）涉有重嫌。

威爾森向警方供稱，事發當天，她的養子離家出走被鄰居發現帶回，但養子仍不聽話執意外出，她遂抓住並撲倒養子。威爾森承認自己坐在這個體重只有90磅（約40公斤）的小男孩身上大約5分鐘。

監視器畫面顯示，威爾森曾壓坐在男孩的脖子和頭部，而男孩則大聲尖叫。當男孩停止掙扎時，威爾森還冷冷地說：「你在假裝嗎？」當她發現養子一動也不動，起身查看時，發現他雙眼上吊、翻白眼。她嚇得趕緊報警求救。

據報導，威爾森10歲養子的器官、軟組織受損，肝臟及肺部出血，最終「機械性窒息」（mechanical asphyxia）死亡。

鄰居透露，男童生前曾跑到他的家中求助，控訴被養父母毆打，請求他收養自己，不過孩子隨即被威爾森接回去。今年1月，法院判決結果出爐，將威爾森依違反過失殺人罪，判處6年徒刑、緩刑1年。

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