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    印度籍女博士生被控涉恐怖主義簽證突遭撤銷 倉促逃離美國畫面曝

    印度籍博士生斯里尼瓦桑（Ranjani Srinivasan）因遭美國國務院指控「涉嫌鼓吹暴力和恐怖主義」，於3月5日被撤銷學生簽證，隨後選擇離開美國前往加拿大。（圖翻攝自X/@Arya_Anviksha、@Sec_Noem，本報合成）

    印度籍博士生斯里尼瓦桑（Ranjani Srinivasan）因遭美國國務院指控「涉嫌鼓吹暴力和恐怖主義」，於3月5日被撤銷學生簽證，隨後選擇離開美國前往加拿大。（圖翻攝自X/@Arya_Anviksha、@Sec_Noem，本報合成）

    2025/03/17 15:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度籍博士生斯里尼瓦桑（Ranjani Srinivasan）因遭美國國務院指控「涉嫌鼓吹暴力和恐怖主義」，於3月5日被撤銷學生簽證，隨後選擇離開美國前往加拿大。

    綜合外媒報導，美國國土安全部指控斯里尼瓦桑參與「支持巴勒斯坦激進組織哈瑪斯」的活動。聯邦移民探員首次前往哥倫比亞大學宿舍尋找她時，未獲回應。隔日晚間，探員再次到訪時，她已收拾行李，將寵物貓交託朋友照顧，並前往拉瓜地亞機場離境。當探員第三次持搜查令抵達時，她已不在美國。

    國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社交媒體X上發布斯里尼瓦桑離境的監視錄影，形容其行為為「自我遣返」，並強調：「能夠在美國學習與生活是一種特權，當你鼓吹暴力和恐怖主義時，這種特權應當被撤銷。」

    國土安全部官員指出，斯里尼瓦桑在去年續簽學生簽證時，未如實申報兩張與哥大校園抗議活動相關的出庭傳票。然而，官方並未解釋這與她被指控為「恐怖主義同情者」的關聯。

    斯里尼瓦桑向媒體表示，當時「氣氛緊張，局勢不穩定且危險」，因此決定迅速離開。她強調，自己僅是在社交媒體上按讚或分享關於加薩戰爭與人權侵犯的貼文，並未支持暴力或恐怖主義。她的律師艾哈邁德（Naz Ahmad）則批評川普政府撤銷簽證的決定，指其因斯里尼瓦桑行使「受憲法保護的政治言論權利」而加以懲罰。

    哥倫比亞大學在簽證遭撤銷後，亦取消了斯里尼瓦桑的學籍，使她無法完成已投入五年的博士學位。值得注意的是，川普政府近期已撤回對哥倫比亞大學的4億美元（約新台幣132億元）補助款，引發外界關注。

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