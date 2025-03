印度籍女博士生被控涉恐怖主義簽證突遭撤銷 倉促逃離美國畫面曝

2025/03/17 15:39

〔即時新聞/綜合報導〕印度籍博士生斯里尼瓦桑(Ranjani Srinivasan)因遭美國國務院指控「涉嫌鼓吹暴力和恐怖主義」,於3月5日被撤銷學生簽證,隨後選擇離開美國前往加拿大。

綜合外媒報導,美國國土安全部指控斯里尼瓦桑參與「支持巴勒斯坦激進組織哈瑪斯」的活動。聯邦移民探員首次前往哥倫比亞大學宿舍尋找她時,未獲回應。隔日晚間,探員再次到訪時,她已收拾行李,將寵物貓交託朋友照顧,並前往拉瓜地亞機場離境。當探員第三次持搜查令抵達時,她已不在美國。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在社交媒體X上發布斯里尼瓦桑離境的監視錄影,形容其行為為「自我遣返」,並強調:「能夠在美國學習與生活是一種特權,當你鼓吹暴力和恐怖主義時,這種特權應當被撤銷。」

國土安全部官員指出,斯里尼瓦桑在去年續簽學生簽證時,未如實申報兩張與哥大校園抗議活動相關的出庭傳票。然而,官方並未解釋這與她被指控為「恐怖主義同情者」的關聯。

斯里尼瓦桑向媒體表示,當時「氣氛緊張,局勢不穩定且危險」,因此決定迅速離開。她強調,自己僅是在社交媒體上按讚或分享關於加薩戰爭與人權侵犯的貼文,並未支持暴力或恐怖主義。她的律師艾哈邁德(Naz Ahmad)則批評川普政府撤銷簽證的決定,指其因斯里尼瓦桑行使「受憲法保護的政治言論權利」而加以懲罰。

哥倫比亞大學在簽證遭撤銷後,亦取消了斯里尼瓦桑的學籍,使她無法完成已投入五年的博士學位。值得注意的是,川普政府近期已撤回對哥倫比亞大學的4億美元(約新台幣132億元)補助款,引發外界關注。

