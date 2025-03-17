悚！美國2比特犬遭飼主「投食毒品」 活活咬死鄰居老婦人

美國俄亥俄州一名73歲的老婦人在自家整理庭院時，突然遭鄰居飼養的2隻寵物比特犬攻擊，全身遭活活撕咬、肢解，最終因傷重不治。示意圖，圖並非當事狗。（資料照，法新社）

2025/03/17 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州（State of Ohio）一名73歲的老婦人在自家整理庭院時，突然遭鄰居飼養的2隻寵物比特犬攻擊，全身遭活活撕咬、肢解，其丈夫目睹血腥畫面後嚇得大聲求救，最終老婦人因重傷不治。警方透露，2隻比特犬被當場擊斃，並檢查出牠們體內有毒品反應，2名飼主被指控過失殺人罪逮捕。

綜合外媒報導，俄亥俄州警方透露去年10月接獲報案，一名73歲老婦人喬安（JoAnn Echelbarger）待在自家整理庭院時，突然遭鄰居養的2隻比特犬輪流攻擊。根據法院起訴文件指出，當時喬安患有阿茲海默症的丈夫因行動不便，只能受困在輪椅上目睹這起血腥慘案發生，所幸其他人聽到他的大聲求救，立即通報警方。

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報導指出，警方趕到現場後，不得不將2隻比特犬當場擊斃，救出身受重傷的喬安，警方透露喬安脖子骨折、全身都有咬痕，比特犬咬傷了她的耳朵、大部分頭皮和手指，其中1隻狗後來衝到街上，攻擊了另外一名女子和2隻黃金獵犬。另據法律文件顯示，警方事後在2隻比特犬的屍體內，檢測出毒品古柯鹼（cocaine）成分。

報導指出，比特犬的飼主威瑟斯（Adam Withers）與其母親蘇珊（Susan）均被指控過失殺人罪，2人已在上月被法院裁定有罪。不過受害者家屬認為這些懲罰根本不夠，又在本月12日對公寓物業管理與俄亥俄州狗管人員提出訴訟，指控他們怠忽職守，因命案發生前，民眾就曾對2狗會威脅安全提出警告，當局卻仍讓2狗繼續待在公寓中。

法律文件指出，威瑟斯平時並未將狗用牽繩拴住外出，還以違反相關飼養比特犬的法規為榮。喬安的兒子羅傑斯（Bill Rogers）表示，「他們的做法非常魯莽，我覺得他們根本就是在拿大家的性命做賭注，而我母親是付出生命代價的那個人」，目前這場訴訟正在進行中。

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