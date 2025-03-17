漢匈戰爭血腥證據！ 蒙古發現遭肢解漢朝士兵集體墓穴

在蒙古一處集體墓穴中發現的數具漢朝士兵骨骼，呈半圓形排列。（圖擷取自Journal of Archaeological Science / CC BY-NC 4.0）

2025/03/17 10:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕蒙古國南部1座古代集體墓穴近日出土西元前2世紀漢朝士兵遺骸，這些士兵曾在與遊牧民族匈奴的戰爭中陣亡，且遺體顯示遭肢解處決的痕跡。化學分析揭示，這項發現為中國歷史上這段激烈衝突時期，增添了關於士兵生活與慘烈結局的新證據。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這處墓穴位於巴彥布拉格（Bayanbulag），是漢朝於西元前104年為抵禦匈奴入侵而在長城以北興建的堡壘。俄羅斯科學院考古研究所研究員科瓦列夫（Alexey Kovalev）帶領團隊，分析墓中20多具完整與殘缺骨骸。他指出，肢解處決在當時被視為極度羞辱的刑罰，敵人以此阻斷死者靈魂轉世的可能。

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研究團隊在《考古科學期刊》（Journal of Archaeological Science）發表成果，利用基因組與鍶同位素分析，確認墓中死者身分與出身。遺體多堆疊於1處原為採黏土的坑洞，後改作臨時墓穴。研究鑑定出17具頭骨，皆為成年男性，多數骨骸帶有被劍砍斷、斬首或截肢的傷痕，其中至少2人以跪姿下葬。

古代DNA分析顯示，這14具骨骸的基因與現代漢族及中國北方人高度相似，與匈奴或其他古代西伯利亞族群則無關。鍶同位素分析進一步表明，這些士兵並非本地人，應是從外地調往戰場參戰。

漢匈戰爭自西元前133年延燒至公元89年，長達2世紀，中國文明與匈奴在蒙古高原激烈交鋒，北方漢人修築堡壘反制入侵，部分工事後融入長城。這是首次針對遭敵殺害並由戰友埋葬的漢軍墓穴進行科學剖析。

科瓦列夫提到，儘管遺體遭肢解，所有斷肢、頭顱與碎片皆被小心收集埋葬，反映漢人信仰中完整入土的傳統，埋葬者試圖讓亡魂在來世安息。然而，1具無頭遺骸顯示其頭顱可能被匈奴帶走，作為戰勝漢軍的戰利品。他坦言，兇手身分只能依情境推測。

香港大學生物考古學家里維拉（Michael Rivera）讚賞此研究將歷史脈絡與基因、考古及同位素分析巧妙結合，顯示墓中死者是來自東北亞各地、參與衝突的多元群體，清楚代表漢軍一方。科瓦列夫則強調，因缺乏當時平民喪葬習俗的資料，需進一步研究以完整還原巴彥布拉格墓穴的儀式意義。

這項發現不僅重現漢匈戰爭的殘酷，也讓後人窺見古代士兵的命運與信仰，成為歷史與科學交織的珍貴見證。

蒙古國巴彥布拉格（Bayanbulag）遺址挖掘現場的鳥瞰圖。坑中可見大量堆疊的漢朝士兵骨骸，以及一些青銅帶扣、鐵戟、鐵鉤和鐵製頰片等文物。（圖擷取自Journal of Archaeological Science / CC BY-NC 4.0）

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