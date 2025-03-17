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    嗆「選擇與暴君站同一邊的美國人」法議員：把自由女神像還給我們

    從紐約港眺望的自由女神像。（美聯社）

    從紐約港眺望的自由女神像。（美聯社）

    2025/03/17 11:14

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國歐洲議會議員古斯曼（Raphaël Glucksmann）週日（16日）在巴黎一場集會上表示，他要對那些「選擇與暴君為伍的美國人」說：「把自由女神像還給我們」。此前，古斯曼被視為烏克蘭支持者，他對美國總統川普（Donald Trump）背棄烏克蘭、靠近俄羅斯表示遺憾。

    《法國國際廣播電台》報導，古斯曼在去年歐洲議會選舉時曾領導法國「社會黨」（Parti socialiste），得票率超過13%，最近對競選下屆法國總統表達積極意向。

    他的獨立小黨「公共廣場」（Place Publique）週日在巴黎集會，面對1500多名支持者，他在致詞時說：「我們要對選擇與暴君站在一邊的美國人……我們把它作為禮物送給你們，但顯然你們鄙視它。請把自由女神像還給我們。」

    自由女神像是位於美國紐約港自由島的巨型古典主義塑像，1886年10月28日落成，是法國送給美國的禮物。塑像人物是身穿長袍的女子，代表羅馬神話中的自主神，她右手高舉火炬，左手的冊子上寫有美國獨立宣言簽署日期，以紀念「美國獨立宣言」發表100周年。這座塑像是自由和美國的象徵。

    古斯曼在集會上還反諷說，「我們要對美國人說的第二件事是，如果你們想解僱你們最好的研究人員，如果你們想解僱所有那些透過自由、創新意識、對質疑和研究的品味，使貴國成為世界領先強國的人，那麼，我們歡迎他們」。

    據報導，古斯曼並呼籲在法國「展開一場偉大的民主抵抗運動」，以對抗「我們國家的川普和馬斯克粉絲俱樂部」，他認為後者是極右派。

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