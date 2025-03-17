隧道施工竟是「慢性毒氣室」？13名工人吸粉塵確診矽肺症

雪梨M6隧道工程爆發嚴重健康安全危機，13名工人被診斷患有無法治癒的致命肺部疾病矽肺症。（圖翻攝自X/@max_power50）

2025/03/17 10:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨M6隧道工程爆發嚴重健康安全危機，13名工人確診罹患無法治癒的矽肺症。當地媒體率先揭露這起醜聞，新南威爾斯州議會提交的文件也證實了這一驚人消息。

綜合外媒報導，澳洲工人聯盟（AWU）痛批這是「工地上的健康災難」，尤其一名年僅32歲的工人竟已確診，顯示工人長期暴露於「極高濃度的二氧化矽粉塵」。澳洲工人聯盟助理全國秘書多諾萬（Donovan）強調，矽肺症「完全可以預防」，並呼籲新南威爾斯州安全工作局（SafeWork NSW）立即起訴相關責任人。

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承包商CPB則回應稱，儘管這些員工確診矽肺症，但「這並不意味著他們是在為CPB工作期間感染的」，強調隧道工人通常會在多個工程和公司間流動，試圖撇清責任。

安全工作局主管科廷（Trent Curtin）證實，與CPB相關的矽肺症案件正接受調查。自2024年9月以來，該局已接獲66起二氧化矽含量超標案件報告。2023年1月至9月，該局在雪梨隧道工地共進行90次檢查，較2022年同期翻倍，顯示問題嚴重。

新南威爾斯州勞工安全廳長科齊斯（Sophie Cotsis）對受影響工人表達深切關注，強調政府對於讓工人暴露於高濃度二氧化矽粉塵的雇主，採取「零容忍」態度。目前，政府已成立專門的二氧化矽合規團隊與工作組，專責應對隧道工程的健康風險。

矽肺症是一種由吸入細微二氧化矽粉塵所引發的致命肺病，會導致肺部受損、呼吸困難，最終可能奪命。去年，澳洲成為全球首個全面禁止人造石的國家，該材料因被稱為「現代石棉」，長期被認為是工人罹患矽肺症的主要元凶。

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