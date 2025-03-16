火星衛星現身！「希拉號」捕捉罕見火衛二影像 科學家尋找起源線索

火衛二（照片中央黑點）是火星的兩顆衛星中較小的一顆，形狀不規則，直徑約12.5公里。（取自ESA官網）

2025/03/16 15:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，歐洲太空總署（ESA）13日宣布，「希拉號」（HERA）探測器在飛往小行星撞擊點途中，飛越火星並拍下其小衛星「火衛二」（Deimos）的珍貴影像。

這項任務旨在研究美國航太總署（NASA）2022年進行的首次行星防禦測試——以探測器蓄意撞擊小行星「迪莫弗斯」（Dimorphos）的成效，評估該技術能否作為未來地球的防禦手段。HERA預計2026年底抵達目標小行星，該小行星位於火星與木星間的小行星帶，距地球約1100萬公里。

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利用火星引力進行「彈弓效應」是這趟長途航程中的關鍵步驟。探測器於12日借助火星引力調整航向並節省燃料。當時，HERA以每小時33480公里的速度飛掠，距火星表面最近僅5600公里，並利用這次機會測試了多項科學儀器，拍下約600張照片，包括火衛二的影像。

火衛二是火星的兩顆衛星中較小的一顆，形狀不規則，直徑約12.5公里，比「火衛一」（Phobos）更鮮為人知。關於火衛二與火衛一的起源，目前仍是未解之謎：一派科學家認為它們是被火星引力捕獲的小行星，另一派則推測它們是火星遭受撞擊後的產物。

羅馬尼亞科學院天文研究所的波佩斯庫（Marcel Popescu）表示，HERA配備的「高光譜相機」（HyperScout）與熱紅外成像儀能捕捉人眼不可見的光譜，這些影像有望透過分析火衛二成分，進一步解開其身世之謎。

HERA的主要目標，是研究小行星「迪莫弗斯」。2022年，NASA的DART任務成功撞擊這顆160公尺寬的小行星，使其繞行繞母體小行星「迪迪莫斯」（Didymos）的軌道縮短33分鐘。

歐洲太空總署行星防禦辦公室負責人莫伊斯爾（Richard Moissl）強調，儘管迪莫弗斯本身對地球無害，但這項測試的意義在於，隨著觀測技術進步，人類將更快發現具潛在威脅的小行星。他以今年初發現的小行星「2024 YR」為例，該小行星一度被認為有逾3%機率於2032年撞擊地球，雖然後續觀測已排除風險，但這也凸顯了行星防禦的重要性。

為此，歐洲太空總署正籌備第二項行星防禦任務，觀測即將近距離掠過地球的小行星「阿波菲斯」（Apophis）。這顆寬350公尺的小行星，將於2029年4月13日以僅32000公里的距離飛掠地球。若計畫獲准，拉美西斯（Ramses）任務將於2028年發射，提前兩個月抵達目標，進行近距離研究。

2024年10月7日，太空探索科技公司SpaceX的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，搭載「希拉號探測器（見圖）升空。（取自ESA官網）

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