火星衛星現身！「希拉號」捕捉罕見火衛二影像 科學家尋找起源線索

2025/03/16 15:26

〔編譯陳成良/綜合報導〕法新社報導,歐洲太空總署(ESA)13日宣布,「希拉號」(HERA)探測器在飛往小行星撞擊點途中,飛越火星並拍下其小衛星「火衛二」(Deimos)的珍貴影像。

這項任務旨在研究美國航太總署(NASA)2022年進行的首次行星防禦測試——以探測器蓄意撞擊小行星「迪莫弗斯」(Dimorphos)的成效,評估該技術能否作為未來地球的防禦手段。HERA預計2026年底抵達目標小行星,該小行星位於火星與木星間的小行星帶,距地球約1100萬公里。

請繼續往下閱讀...

利用火星引力進行「彈弓效應」是這趟長途航程中的關鍵步驟。探測器於12日借助火星引力調整航向並節省燃料。當時,HERA以每小時33480公里的速度飛掠,距火星表面最近僅5600公里,並利用這次機會測試了多項科學儀器,拍下約600張照片,包括火衛二的影像。

火衛二是火星的兩顆衛星中較小的一顆,形狀不規則,直徑約12.5公里,比「火衛一」(Phobos)更鮮為人知。關於火衛二與火衛一的起源,目前仍是未解之謎:一派科學家認為它們是被火星引力捕獲的小行星,另一派則推測它們是火星遭受撞擊後的產物。

羅馬尼亞科學院天文研究所的波佩斯庫(Marcel Popescu)表示,HERA配備的「高光譜相機」(HyperScout)與熱紅外成像儀能捕捉人眼不可見的光譜,這些影像有望透過分析火衛二成分,進一步解開其身世之謎。

HERA的主要目標,是研究小行星「迪莫弗斯」。2022年,NASA的DART任務成功撞擊這顆160公尺寬的小行星,使其繞行繞母體小行星「迪迪莫斯」(Didymos)的軌道縮短33分鐘。

歐洲太空總署行星防禦辦公室負責人莫伊斯爾(Richard Moissl)強調,儘管迪莫弗斯本身對地球無害,但這項測試的意義在於,隨著觀測技術進步,人類將更快發現具潛在威脅的小行星。他以今年初發現的小行星「2024 YR」為例,該小行星一度被認為有逾3%機率於2032年撞擊地球,雖然後續觀測已排除風險,但這也凸顯了行星防禦的重要性。

為此,歐洲太空總署正籌備第二項行星防禦任務,觀測即將近距離掠過地球的小行星「阿波菲斯」(Apophis)。這顆寬350公尺的小行星,將於2029年4月13日以僅32000公里的距離飛掠地球。若計畫獲准,拉美西斯(Ramses)任務將於2028年發射,提前兩個月抵達目標,進行近距離研究。

Revealed: the first images from @ESA's #HeraMission gravity-assist flyby of Mars! https://t.co/tG8hizuw9W pic.twitter.com/2qJEKwpb1W