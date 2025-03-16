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    川普持續整頓媒體《美國之音》 1300員工被迫休假

    面對川普針對國營媒體「大瘦身」，《美國之音》台長阿布拉莫維茲表示，《美國之音》旗下1300名員工已被要求帶薪休假。（彭博）

    面對川普針對國營媒體「大瘦身」，《美國之音》台長阿布拉莫維茲表示，《美國之音》旗下1300名員工已被要求帶薪休假。（彭博）

    2025/03/16 09:53

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕川普持續縮減聯邦機構規模，負責監督美國聯邦政府對外廣播事務的「美國全球媒體總署」（USAGM）也受影響，包括《美國之音》（VOA）、《自由亞洲電台》（RFA）等國營媒體的規模都被大幅裁減。《美國之音》台長阿布拉莫維茲（Michael Abramowitz）在臉書發表公開信，表示《美國之音》旗下1300名員工已被要求帶薪休假。

    綜合外媒報導，阿布拉莫維茲15日在臉書發文提到，《美國之音》成立83年以來，首度被迫「噤聲」，他對此深感悲痛。阿布拉莫維茲強調，《美國之音》透過講述美國的故事，提供客觀和公正的新聞與訊息，尤其是對那些生活在暴政之下的人們，促進全球的自由與民主，今天政府採取的措施將嚴重損害《美國之音》推動世界安全自由的能力，如此做法也未能保護美國利益。

    阿布拉莫維茲強調，《美國之音》每週觸及3.6億人，提供48種語言的服務，在許多獨裁國家，《美國之音》往往是唯一可靠的新聞來源。阿布拉莫維茲也對《美國之音》的員工致敬，並提到有許多員工來自於那些無法自由地從事新聞工作的專制國家，「能夠成為他們的領導者是我的榮幸，對於他們推動自由和民主所做的貢獻，我深感敬佩」。

    美國國家新聞俱樂部（National Press Club）執行長巴爾薩莫（Mike Balsamo），發表聲明表示，《美國之音》幾十年來持向世界各地的聽眾提供基於事實的獨立新聞，特別是那些沒有新聞自由的地方。巴爾薩莫認為，《美國之音》的裁員破壞了美國對於自由和獨立新聞的承諾。

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