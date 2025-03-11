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    波蘭強軍計畫 每年訓練10萬預備軍隊

    參加北約軍演的波蘭軍隊。（法新社檔案照）

    參加北約軍演的波蘭軍隊。（法新社檔案照）

    2025/03/11 23:33

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，讓鄰近俄國的北歐、東歐國家警覺，紛紛強化國防。波蘭政府11日說明大規模擴大軍力儲備計畫，規劃2027年開始，一年讓10萬名公民接受軍事訓練。

    根據《路透》、《法新社》報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）11日宣布這項計畫，旨在確保該國所有成年男性都受過軍事訓練，「以備萬一發生戰爭」，以及該國擁有一支預備軍力，能夠反擊「潛在威脅」。

    這項計畫時值美國總統川普力促歐洲國家，為其自身防衛承擔更大責任。烏俄戰爭以來，波蘭一直力挺烏克蘭，同時也警戒俄羅斯的威脅，大幅強化國防。

    圖斯克說，「在2027年，除了職業軍隊和國土防衛部隊之外⋯⋯我們將能夠每年訓練10萬名志願者，我們必須實質上打造一支預備軍隊，我們的行動將符合這個目標」。

    目前波蘭每年約有3萬5000人接受基本軍事訓練，是其志願役軍力的一部分。圖斯克說，「任何有興趣的人、而且年齡介於18歲到60歲，都將收到詳細的資訊，說明如何完成這套訓練課程」。

    這項計畫對男性和女性開放，採志願性質，但是政府規劃提供「動機和誘因」，鼓勵民眾參與，圖斯克表示，希望「盡可能讓越多人接受」這項訓練。他另外在社群媒體發文說明，他已經告知政府部會首長，政府官員也會依個人意願接受訓練，部長們對此都表示充分理解。

    另外，波蘭內政部10日表示，將發放宣傳手冊，向全民宣導如何在可能的危機，例如「多種不同危險情況下」生存。

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