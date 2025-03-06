美國雜誌《浮華世界》：國務卿魯比歐遭川普總統邊緣化

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基於白宮會面，因俄烏戰爭議題爆發激烈爭吵，不歡而散。會議期間國務卿魯比歐面無表情的反應，意外成為輿論焦點，事後傳出魯比歐卻對自己缺乏外交政策影響力感到不安。（圖翻攝自X/@MrRaceBannon）

2025/03/06 16:44

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普2月28日偕副總統范斯在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，卻爆發嚴重口角，最後不歡而散，成為全球新聞媒體頭條。除了那些措辭導致川澤會變調，與會官員的反應也成為媒體焦點。國務卿魯比歐面無表情的反應，迅速成為社群媒體熱議話題，大量迷因湧現，調侃他「進退兩難」、「靈魂出竅」。美國《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌4日報導，魯比歐在外交政策上遭川普總統邊緣化，消息人士推測他最多當18個月的國務卿。

報導說，川普2月28日澤倫斯基公開翻臉後，魯比歐事後雖然發在Ｘ上發文稱讚川普，又接受美國廣播公司（ABC）批評澤倫斯基，但這場歷史性衝突仍使川普政府內部的裂痕公開化。4位與白宮關係密切的共和黨高層人士透露，對俄鷹派也支持烏克蘭的魯比歐私下表示，雖然他名義上是美國第一外交官，卻對自己缺乏外交政策影響力感到不安。其中一名消息人士表示，他們覺得魯比歐常常是最後一個知道白宮外交決策的人。

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共和黨人士透露，在川普、澤倫斯基及范斯激烈口角之前，魯比歐對川普的不滿就已經在醞釀。2名消息人士指出，當川普任命9名外交特使執行結束加薩及烏克蘭戰爭等備受矚目的任務時，不知情的魯比歐根本措手不及。

其中一名消息人士說，這些外交特使都在白宮設有辦公室，這給人一種「特使比魯比歐更容易接觸到川普」的印象。魯比歐今年1月出席聯邦參議院人事任命聽證會時，提到「這種做法將會成功，我預期它會成功，這些特使將與我們協調，為總統服務」。

此外，魯比歐不同意川普撤銷前國務卿龐皮歐維安隨扈的決定，因魯比歐與龐皮歐關係還不錯，川普的決定對魯比歐來說頗為難堪。

魯比歐不屬於川普「讓美國再次偉大」 （MAGA）陣營，曾是美國前總統小布希胞弟傑布．布希（Jeb Bush）的人馬，他的風格堅守建制派，與川普也有段恩怨。兩人在2016年共和黨黨內總統初選時槓上，當時川普捏起小指譏笑魯比歐太嫩，稱他為「小馬可」，魯比歐反批川普「騙子」（Con Artist）。

川普奪下共和黨主導權後，魯比歐讓步妥協並努力贏得川普支持。川普在魯比歐在2021年競選連任參議員時 為他背書。川普去年二度角逐白宮寶座時，魯比歐傳出是副手人選之一。

一名跟川普及魯比歐都熟的共和黨人士對《浮華世界》表示，川普讓魯比歐掌國務院，只能說是安慰獎。魯比歐最近幾天公開挺川普，也許為了避免外界傳出兩人關係緊張的說法。問題是，川普將美國外交政策推向未知領域之際，魯比歐會挺川普政府多久？一名消息人士推測，魯比歐最多撐18個月，然後就會辭職。

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