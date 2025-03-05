路透獨家：白宮準備與烏克蘭簽礦產協議 川普擬週二晚間宣布

美國總統川普（右）上週五與到訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基爆發言語衝突，不歡而散，導致礦產協議破局。（美聯社）

2025/03/05 06:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上週五與到訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在橢圓形辦公室爆發言語衝突，不歡而散，導致美烏礦產協議破局，路透4日獨家報導，消息人士透露，川普擬於週二（4日）晚間在對國會的談話中宣布該協議，不過消息人士也提醒，協議尚未簽署前，情況都可能會發生變化。

路透報導，美國政府與烏克蘭原本計劃簽署一項礦產協議，但由於上週五的「災難性會議」，澤倫斯基被趕出辦公室，該協議最終失敗。

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據一位知情人士透露，儘管上週五雙方鬧翻，但美國官員最近幾天仍與基輔官員討論簽署礦產協議的事宜，並敦促澤倫斯基的顧問說服澤倫斯基向川普公開道歉。3名消息人士稱，川普告訴他的顧問，他希望在週二晚間對國會的演講中宣布該協議，但該協議尚未簽署，情況可能會發生變化。對此白宮、烏克蘭總統府和烏克蘭駐華盛頓大使館均未回應。

週二，澤倫斯基在X上發文稱烏克蘭已準備好簽署協議，並稱橢圓形辦公室的會議「令人遺憾」。澤倫斯基發文表示：「我們上週五在白宮舉行的會晤沒有按照預期進行。」「烏克蘭準備盡快坐到談判桌前，為實現持久和平做出努力。」

目前尚不清楚該交易是否已改變。川普於週一表示仍願意簽署該協議，並在記者會上表示烏克蘭「應該更加感激」。川普說，無論何時何地，美國都一直支持著他們。「我們給予他們的比歐洲多得多，而歐洲也應該比我們給予的更多。」

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