Pornhub影像未經當事人同意上傳 遭加拿大政府起訴

加拿大隱私專員杜弗雷斯納已向聯邦法院提起訴訟，要求成人網站Pornhub的營運商Aylo遵守加拿大隱私法規，確保上傳至平台的影像內容獲得當事人明確同意。（法新社）

2025/03/04 14:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府隱私專員杜弗雷斯納（Philippe Dufresne）已向聯邦法院提起訴訟，要求成人網站Pornhub的營運商Aylo遵守加拿大隱私法規，確保上傳至平台的影像內容獲得當事人明確同意。

綜合外媒報導，這起法律行動源於杜弗雷斯納一年前的調查結論，該報告認定總部位於蒙特婁的Aylo允許用戶在未經當事人直接知情或同意的情況下分享私密影片與照片，違反《個人資訊保護和電子文件法》。

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調查由一名女性的投訴引發。她指控前男友在未獲許可的情況下，將她的私密影片與圖片上傳至Aylo旗下網站。杜弗雷斯納在報告中指出，Pornhub及其他Aylo平台的隱私保護措施不足，導致受害者面臨「毀滅性後果」。

儘管Aylo（前身為MindGeek）在調查期間陸續修改隱私政策並增強同意驗證機制，但隱私專員認為這些改進仍不足以保護受害者的權益。杜弗雷斯納強調，該公司的做法「仍然無法確保所有出現在其影片中的個體均已提供有意義的同意」。

Aylo回應稱，投訴所涉事件發生於2015年，公司在接獲投訴後已實施多項措施，防止未經授權的內容上傳。然而，該企業旗下的Pornhub、YouPorn、RedTube、Porn8等免費成人平台，及Brazzers、Reality Kings、Twistys等付費網站，仍被外界質疑未能充分防範類似事件再度發生。

此案發生之際，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也公開表態支持一項專門打擊deepfake復仇式色情的法案，顯示全球對網路隱私與未經當事人同意的情色內容問題日益關注。

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