週日明顯轉涼 白天降雨緩和轉多雲

週日白天隨著鋒面遠離，僅花東地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲。（記者田裕華攝）

2025/04/12 22:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（13）日東北季風影響，天氣轉涼，白天高溫中部以北和東半部降到22到23度，南部高溫25到26度；降雨方面，白天隨著鋒面遠離，僅花東地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲。

中央氣象署預報，週日清晨各地普遍都有陣雨或雷雨發生機率，特別是中部以北地區降雨時間可能會比較持續，西半部地區也都要留意可能會有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出記得攜帶雨具，注意安全。白天隨著鋒面遠離，降雨會逐漸緩和，剩下花東地區以及中南部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲天氣。沿海地區、離島及山區則留意會有較強陣風，海邊或山區活動注意安全

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氣溫方面，週日受到東北季風影響，天氣會明顯轉涼，白天高溫在中部以北和東半部會降到22到23度，南部高溫也會略微下降到25到26度，入夜之後到週一（14日）清晨受輻射冷卻影響，中部以北、宜花低溫14到16度，南部及台東17到20度，請留意溫度變化，適時增添衣物。

天氣風險公司指出，週日白天起鋒面遠離，轉受東北季風影響，各地氣溫略降，高溫明顯減緩；各地隨乾空氣逐漸移入影響下，漸轉為多雲到晴較穩定的天氣，這樣環境偏乾、穩定的天氣型態可望持續到下週三。

紫外線方面，週日全台各縣市皆為「中量級」。

空品方面，週日東北季風影響，環境風場為偏北風到東北風，偏北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，空品多為橘色提醒等級。花東空品區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，週日天氣轉涼，白天高溫中部以北和東半部降到22到23度，南部高溫25到26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日全台各縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日花東空品區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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