中國「天才女棋手」被禁賽8年 作弊手法曝光

中國職業棋士秦思玥去年12月出賽時，被裁判發現攜帶手機，並在手機使用AI程式作弊。（圖擷自網路）

2025/02/27 13:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名女職業圍棋選手日前參加比賽，竟潛入賽場藏匿手機且作弊！官方本月26日證實，這名中國棋士在比賽過程中，開啟手機使用人工智慧（AI）程式，已被中國圍棋協會撤銷職業段位，並禁止參加協會舉辦的所有圍棋賽事8年。

中國圍棋協會26日在社群平台通報，今年19歲的中國職業棋士秦思玥2024年12月15日參加全國圍棋錦標賽（個人）女子組第9輪賽事時，在賽中例行抽檢被裁判發現攜帶手機，並在手機上使用AI程式。

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協會稱，調閱當日賽場畫面，聽取現場裁判、棋士、工作人員證詞後，證實秦思玥當天凌晨曾進入賽場藏匿手機，並在比賽過程中作弊，藐視賽場紀律；且被詢問時試圖隱瞞事實，情節嚴重。

協會說，「根據《中國圍棋協會紀律準則與處罰規定》等相關規定，綜合考慮違規事實情節及本人態度，經中國圍棋協會紀律與道德工作委員會研究決定，對秦思玥處以撤銷職業段位、取消2024年全國圍棋錦標賽（個人）成績的處罰，禁止其參加中國圍棋協會及回原單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動8年。」

協會強調，面對圍棋AI發展的新趨勢，中國圍棋協會將「嚴肅對待、嚴謹調查、嚴格處理各類賽風賽紀問題」，未來將持續完善賽場管理與反作弊工作。

據《星島網》報導，秦思玥有「天才女棋手」之稱。2020年年僅14歲的她便參加在中國無錫舉辦的全國圍棋定段賽，晉級為職業初段，成為罕見的青少年職業棋手。2024年初，秦思玥升至圍棋二段；12月參加全國圍棋錦標賽前夕，再獲升為職業三段。

中國棋類職業賽事不斷面臨作弊問題。2023年爆發中國象棋「錄音門」事件，象棋特級大師王天一、王躍飛被處以終身禁賽。中國象棋協會之後再通報，共41人透過賄賂、收賄等方式，不同程度參與買棋、賣棋等違規行為，其中3名象棋好手趙鑫鑫、汪洋、鄭惟桐被終身禁賽。

中國職業棋士秦思玥去年12月出賽時，被裁判發現攜帶手機，並在手機使用AI程式作弊。（圖擷自網路）

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