200女大生下海賣春 北韓性招待、賣淫醜聞難根除

北韓近日爆出，有地方官員慶祝某工廠竣工，除了開趴慶祝，還唆使年輕貌美的女員工在溫泉從事「性接待」，引發金正恩（見圖）震怒。（美聯社資料照）

2025/02/19 14:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日爆出，有地方官員慶祝某工廠竣工，除了開趴慶祝，還唆使年輕貌美的女員工在溫泉從事「性接待」，引發金正恩震怒。事實上，根據外媒先前報導，早在2020年間就曾有美豔女大生被迫進行性交易，涉案人數甚至多達200人，當局雖對此展開嚴厲打擊，但外界認為由於一般人民貧困，賣淫活動很難單靠懲罰就根除。

綜合《Daily NK》、《自由亞洲電台》報導，北韓平壤近郊南浦某工廠日前竣工，約40名地方官員在開慶功宴飲酒作樂之餘，還私帶女服務生到溫泉浴場大玩連結趴。北韓今年1月27日召開北韓中央委員會書記局擴大會議，北韓領導人金正恩在會中對此嚴厲批評，除了解散郡黨委員會，嚴肅處理違反黨紀的相關人員，也對這種濫用權力的行為進行全面調查。

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報導指出，除了黨政機構幹部以外，剛完工的溫泉郡地方工業工廠黨政幹部，以及動員女服務員的飯店、溫泉、旅館幹部也成了處罰對象。而在醜聞事件中應屬於受害者的女服務員，也遭到撤職或停職處分，理由則是在淫穢的場所提供了服務。這些處置引發外界風聲鶴唳，民眾直呼「亂得簡直不能再亂了」、「不知道會處理到什麼職位」。

事實上，根據外媒先前報導，早在2020年7月，當局在平壤破獲由200名美艷女大生所組成的賣春組織，據指涉案的有200名學生，大部分都受到再教育的處罰，其中有50人為平壤音樂舞蹈大學和平壤戲劇影視藝術大學的女大生，也因涉嫌經常參與性交易或帶領同學賣淫，而被送往勞教所接受3至6個月的懲罰。

報導指出，涉案的官員遭到公開處決後，當局也將調查範圍擴大到其他地區的大學，對性交易展開嚴厲打擊。不過多名消息人士指出，由於民眾普遍經濟困難，導致賣淫現象十分普遍，單靠處罰其實很難根除賣淫活動。

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