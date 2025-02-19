美軍基地是沖繩人夢魘？紐時：年輕世代更畏懼中國

紐約時報指出，儘管美軍基地造成沖繩諸多問題，但由於中國勢力擴張，年輕一代擔心，如果沒有美軍駐紮，沖繩會變得更危險。（美聯社檔案照）

2025/02/19 06:24

〔國際新聞中心／綜合報導〕長久以來，沖繩人被美國與日本兩大強權夾在中間。1870年代，日本將沖繩列島納入版圖，結束琉球王國做為獨立國家的歷史。自此之後，沖繩人抱怨被視為「二等公民」，尤其是在第二次世界大戰期間，日本將沖繩做為阻止美軍登陸本土的主要戰場，沖繩之戰成為太平洋戰爭中傷亡最慘重的戰役，共有超過10萬名日軍戰死或被俘，盟軍人員傷亡也超過8萬人，還有數萬名當地平民喪生、受傷或被迫自殺。

戰後，沖繩乃至整個日本被美國統治，美軍在沖繩興建大量基地，嘉手納基地是目前美軍在遠東地區最大的空軍基地。1972年，美國放棄透過舊金山和約取得對部分日本領土的行政權，將沖繩移交日本政府，即所謂「沖繩返還」，但仍保留大量美軍基地。

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沖繩僅佔日本國土總面積的0.6％，卻有高達70％的駐日美軍基地集中在沖繩。光是在人口最多的沖繩本島，就有14.4％的土地被美軍基地佔用。目前，沖繩共設有31座美軍專用基地，美軍數量估計在2萬5000至3萬人之間，其中約6成是陸戰隊。美軍基地給沖繩居民帶來安全、治安、污染和經濟等方面的問題，其中安全與治安往往是觸發大規模反美抗爭的主要原因。

然而，紐約時報18日報導，隨著時間推移，沖繩的政治和社會氛圍正在改變，尤其是中國勢力擴張，導致情勢更加複雜。許多人擔心，如果沒有美軍駐紮，沖繩會變得更危險。

報導指出，沖繩的年長者認為，日本應該扮演「解放者」的角色，協助沖繩擺脫美軍基地。但年輕一代透過社群媒體獲取資訊，並受到中國在亞太地區日益咄咄逼人所影響，更傾向於將美軍基地視為經濟來源與安全保障。

沖繩距離台灣不到750公里，駐日美軍預期將在「台灣有事」之際，在日本自衛隊支援下扮演關鍵角色。英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）上月披露，有跡象顯示，中國正試圖透過宣傳、外交行動等途徑，煽動沖繩的反美情緒，甚至鼓吹獨立運動，為未來可能武力犯台預先鋪陳有利的政治和軍事形勢。

報導引述分析家指出，為削弱美日對台海衝突的應變能力，中國企圖煽動沖繩當地居民與日本中央政府之間的爭端，包括渲染在地經濟問題，以及炒作1879年日本兼併琉球等歷史恩怨。中國官方媒體也大肆宣傳美軍在沖繩的暴行，中文社群媒體更鼓吹沖繩居民支持獨立。

紐時指出，沖繩基地問題不僅是國防與經濟的選擇，更涉及歷史創傷、民族認同及世代間的觀點衝突。隨著地緣政治情勢變化，尤其是在美中對抗加劇 的背景下，沖繩的未來將繼續被內外力量所牽動。

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