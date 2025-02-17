俄羅斯再放涉毒美籍人士 恐為美俄沙烏地會談鋪路

莫斯科市法院新聞處2月15日發布的影片截圖顯示，因涉嫌走私大麻果醬而被拘留的美國公民拜爾斯（Kalob Wayne Byers）於在莫斯科出庭受審。（美聯社）

2025/02/17 21:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯已釋放了一名本月稍早因涉嫌走私毒品而被捕的美國公民。據俄羅斯媒體報導和一位美國官員透露，此舉可能旨在為即將於週二（2月18日）在沙烏地阿拉伯舉行的會談，緩和莫斯科與華盛頓之間的緊張關係。

《美聯社》報導，28歲的拜爾斯（Kalob Byers）於2月7日在莫斯科伏努科沃機場（Vnukovo airport）被捕，據稱海關官員在他的行李中發現了含有大麻成分的果醬。媒體報導稱，拜爾斯與他的俄羅斯未婚妻一同從土耳其伊斯坦堡搭機抵達莫斯科，他的未婚妻也一同被拘留。當局表示，拜爾斯試圖走私「大量」毒品入境，並以涉嫌走私毒品的罪名將他拘留，走私毒品最高可判處10年監禁。

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據俄羅斯獨立新聞媒體Meduza報導，拜爾斯已獲釋，目前身處美國駐莫斯科大使館內，等待搭機返家。一位美國官員向《美聯社》證實，拜爾斯已於16日深夜被釋放到大使館。這位官員因未獲授權討論敏感事務，要求匿名。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週一向記者表示，莫斯科期望在沙烏地阿拉伯舉行的會談中，「討論恢復整個俄美關係的複雜局面」，「因此，某些事件可以在這種背景下看待。」

近年來，俄羅斯逮捕美國公民的事件越來越頻繁，因烏克蘭戰爭，莫斯科與華盛頓之間的關係降至冷戰以來的最低點。部分被捕者已透過換囚獲釋。最近的一次交換包括了佛格爾（Marc Fogel），這位來自賓州的教師因涉嫌與拜爾斯面臨的類似指控而在俄羅斯被監禁。

佛格爾和拜爾斯的獲釋正值俄羅斯與美國之間的緊張關係似乎有所緩和之際。

美國總統川普於上週三（12日）顛覆了美國三年來對烏克蘭和俄羅斯的政策，表示他與俄羅斯總統普廷已同意在長時間的直接通話後，開始就結束衝突進行談判。

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