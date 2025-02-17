憂觸川普DEI禁令 美大型國防承包商撤贊助同志遊行

2024年6月8日，美國華盛頓特區同志遊行（D.C. Pride Parade）中，參與者在花車上熱舞。華盛頓將於2025年主辦世界同志遊行（WorldPride），這也是全球最大的同志慶典之一。（法新社）

2025/02/17 13:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國大型國防承包商博思艾倫諮詢公司（Booz Allen Hamilton）長期支持LGBTQ+族群，但在川普政府嚴打「多元、公平、共融」（DEI）政策的氛圍下，該公司近日突然撤回對2025年華盛頓世界同志遊行（WorldPride）的贊助，引發外界對川普政府打壓特定族群的擔憂。

《Politico》報導，博思艾倫過去20年來一直是LGBTQ+權益的堅定支持者，公司網站上甚至有專頁強調對同性戀、雙性戀、跨性別、非二元性別、酷兒和疑性戀員工（questioning employee）的支持。因此，當華盛頓特區爭取到2025年世界同志遊行（WorldPride）的主辦權時，博思艾倫自然而然地成為贊助商之一。

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然而，隨著川普再次入主白宮，情況發生了劇變。就在這項預計將吸引300萬遊客的盛會即將到來之際，博思艾倫突然撤回贊助。世界同志遊行主辦人波士（Ryan Bos）表示，博思艾倫擔心贊助同志遊行可能違反川普的行政命令，危及公司的聯邦合約。

博思艾倫的撤資，凸顯了川普政府DEI政策所造成的混亂與不確定性。這些政策表面上針對特定的人力資源措施，實際上卻越來越像是在打壓特定族群。

博思艾倫日前宣布終止所有DEI計畫，從管理優先事項中刪除多元化目標，並從所有公司通訊中刪除DEI縮寫。該公司過去幾年慶祝同志遊行的網頁連結，現在都被重新導向到一個普通的頁面。

博思艾倫發言人僅簡短回應，公司「致力於支持所有員工社群並慶祝紀念月」，並稱「今年不擔任世界同志遊行的主要贊助商，並不代表撤回對這個社群的支持」，但未解釋為何贊助同志遊行會觸犯川普的DEI規定。

長期投入同志平權運動的波士對此深感錯愕。他表示，博思艾倫不僅年年參與同志遊行，更曾慨然捐助經濟影響評估報告，協助華盛頓特區成功申辦世界同志遊行。「在 LGBTQ+ 族群權益備受挑戰的此刻，」波士感嘆，「多年來堅定的盟友竟屈服於政治壓力，令人痛心。」

波士強調，同志遊行與 DEI 政策毫無瓜葛，本質上就如同聖派翠克節遊行，是屬於特定族群的文化慶典，早已融入美國社會，吸引各界人士共襄盛舉。「除非是刻意打壓 LGBTQ+ 族群，」他質疑，「否則贊助同志遊行怎會與禁用的人力資源措施扯上關係？難道中國新年也不准慶祝了嗎？」

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