納坦雅胡首鬆口挺川普加薩計畫：與美策略一致

美國國務卿魯比歐（左）與以色列總理納坦雅胡16日在耶路撒冷總理辦公室的記者會上握手。（法新社）

2025/02/16 20:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡16日會晤美國國務魯比歐後表示，以色列與美國總統川普對加薩的未來「策略一致」。納坦雅胡在會談後的記者會上強調：「我們討論了川普對加薩未來的大膽願景，將致力確保這一願景成為現實。以色列和美國分享共同的策略，這對巴勒斯坦領土的未來至關重要。」

法新社報導，魯比歐在會談後發表聲明指出，美國作為以色列最主要的盟友和武器供應國，將持續支持以色列的安全需求，但同時也強調必須尊重人道主義考量。他說：「我相信阿拉伯國家正在真誠努力尋求解決方案，但我們必須確保哈瑪斯在未來不能扮演任何角色。」

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魯比歐強調，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）必須被剷除。面對外界對川普加薩計畫的質疑，魯比歐表示，美國願意考慮阿拉伯國家提出的替代方案，但強調「目前唯一具體的計畫就是川普的方案」。他並宣布將在訪問期間與區域夥伴討論如何推進和平進程。

川普月初提構想：美國接管加薩

川普本月稍早在華府會見納坦雅胡時提出構想，建議由美國接管加薩，並將超過200萬當地居民遷移至他處。川普認為巴勒斯坦人在加薩「生活困苦」，主張透過重新開發，使這片沿海區域轉型為「中東的蔚藍海岸」。川普並警告，若埃及和約旦不接受移入加薩難民，將面臨後果。

魯比歐此行是他就任國務卿以來首次訪問中東，肩負著推動川普計畫的重任。儘管美國表示對阿拉伯國家提出的替代方案持開放態度，但目前仍堅稱「唯一的計畫就是川普的計畫」。然而，這項計畫缺乏具體細節，且遭到國際社會普遍反對。

魯比歐表示，他相信阿拉伯國家是「真誠地在努力」，但他堅持哈瑪斯（Hamas）未來絕不能扮演任何角色。外交人士透露，埃及正在主導提出替代方案，重點包括訓練新的安全部隊，並任命當地巴勒斯坦領導人。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）則強調，建立巴勒斯坦國是達成中東永久和平的「唯一保證」。包括沙烏地阿拉伯在內的區域國家，也一再呼籲建立與以色列共存的巴勒斯坦國。

魯比歐此行將續訪沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，預計就區域局勢進行更廣泛討論。談判各方消息人士表示，第二階段以哈停火協議。

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