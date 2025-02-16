韋伯望遠鏡新發現！海王星外天體藏有機分子

海王星外天體（TNOs）冥王星（左）和阿羅科斯（右）的圖像，分別是NASA新視野號（New Horizons）太空船在2015年和2019年的主要飛掠目標。（圖擷取自NASA專頁）

2025/02/16 19:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國航太總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（JWST）首度針對海王星外天體進行高解析度光譜分析，發現這些遙遠的冰冷天體不僅有水冰，還存在二氧化碳與複雜的有機分子，為太陽系起源研究帶來突破性進展。

海王星外天體（Trans-Neptunian objects, TNOs）是一群繞行太陽的冰冷天體，其軌道距離相當於或遠超過海王星。這類天體大小不一，從直徑約2400公里的矮行星冥王星（Pluto）和鬩神星（Eris），到僅數十公里的小天體如阿羅科斯（Arrokoth）都有。這些天體主要聚集在柯伊伯帶（Kuiper Belt）。此概念最早由艾吉沃斯（Kenneth Edgeworth）於 1950 年代提出，後由古柏（Gerard Kuiper）進一步發展，因此海王星外天體也常被稱為柯伊伯帶天體（Kuiper Belt objects, KBOs）。

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韋伯太空望遠鏡的先進觀測能力，讓科學家得以前所未有的細節解析這些遙遠天體的表面組成。位於巴爾的摩的太空望遠鏡科學研究所（STScI）研究員霍勒（Bryan Holler）和史坦斯貝瑞（John Stansberry）指出，這項發現有助於科學家將海王星外天體分為三個不同的光譜群。更重要的是，韋伯望遠鏡的觀測數據揭示了這些天體上存在多種複雜的有機分子。

這些有機分子並非生命的直接證據，但它們是構成生命的重要基石。在太陽系早期，這些有機分子可能經由彗星或小行星撞擊等方式，被帶到地球，進而促成了地球生命的起源。因此，韋伯望遠鏡的這項發現，不僅加深了我們對海王星外天體的認識，也為探索太陽系外其他行星系統是否存在生命提供了新的線索。

冥王星是第一個被發現的海王星外天體，由湯博（Clyde Tombaugh）於1930年在羅威爾天文台（Lowell Observatory）發現。直到1992年，天文學家朱維特（Dave Jewitt）和劉麗杏（Jane Luu）才發現第二個海王星外天體「1992 QB1」（現名阿爾比恩 Albion）。迄今，已確認的海王星外天體超過5000個。

這些天體的軌道分布，反映了天王星和海王星在太陽系早期的遷移。電腦模擬顯示，當這兩顆行星向外遷移時，擾動了原始的海王星外天體盤，將部分天體拋出，並引導其餘天體進入現今的軌道。這為研究太陽系早期歷史提供了重要線索。

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