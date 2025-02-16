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    日本團隊仿傚牛胃培養微生物 研發雜草發電設備

    日本石川縣立大學研究團隊透過培養牛胃中消化草的微生物，用雜草及蔬菜殘渣發酵產生的甲烷氣體來發電。（路透）

    日本石川縣立大學研究團隊透過培養牛胃中消化草的微生物，用雜草及蔬菜殘渣發酵產生的甲烷氣體來發電。（路透）

    2025/02/16 18:19

    〔中央社〕日本石川縣立大學研究團隊仿傚牛胃研發出一項技術，他們透過培養牛胃中消化草的微生物，用雜草及蔬菜殘渣發酵產生的甲烷氣體來發電，並正致力推廣為防災設備。

    日本共同社報導，研究團隊成員之一的石川縣立大學副教授馬場保德，2011年擔任東北大學研究員時正好碰到311大地震。他在避難時發想「如果能將雜草與落葉轉變成能源就好了」，於是開始著手相關研究。

    植物細胞內都有細胞壁，而主成分多是纖維素的雜草特別難以分解與發酵。因此，研究團隊關注到牛體內的「瘤胃」，成功從採集到牛胃液中提取出微生物並在罐內進行培養。

    微生物產生的酵素纖維素酶能有效地分解雜草及蔬菜殘渣等植物，過程中產生的乙酸由甲烷菌轉化為甲烷氣體，再透過專用發電機進行發電。

    研究團隊原本希望將研發設備使用在能登半島地震災區，但因為道路狀況無法運送到當地。

    為了能在當地發生災害時馬上使用，研究團隊把這套設備安裝在石川縣川北町的一處超市內，持續利用蔬菜殘渣來產生氣體及電力。

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