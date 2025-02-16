雄性亞馬遜河豚「空中排尿」 科學家：不單純

亞馬遜河豚（Inia geoffrensis）將生殖器伸出水面，向空中噴射尿液，讓科學家相當困惑。（圖擷取自CetAsia Research Group專頁）

2025/02/16 15:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕亞馬遜河豚（Inia geoffrensis）會將生殖器伸出水面，向空中噴射尿液。這種被稱為「空中排尿」的奇異行為，讓科學家相當困惑。

科學媒體《IFLScience》報導，巴西「塞拉多河豚研究計畫」（Botos do Cerrado Research Project）和加拿大「鯨豚亞洲研究團隊」（CetAsia Research Group）的研究員，在觀察亞馬遜河豚218.9小時後，發現雄性個體向空中噴尿36次。研究員表示：「個體會翻身露出陰莖排尿。有另一隻雄性在場時，牠有時會用吻部追逐尿液。」

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未參與研究的史蒂芬·奧斯汀州立大學（Stephen F. Austin State University）副教授布魯克（Jason Bruck）表示，他早就聽說過此現象。布魯克認為，這種重複行為讓該研究的觀察「並非個案」。

許多動物的尿液除排泄外，還有其他用途，如標記領地、求偶等。雖然多數動物能聞到尿液氣味，但海豚因演化失去嗅覺，依靠味覺。布魯克表示：「哺乳動物的許多線索都透過化學物質編碼。反而是我們人類不擅長化學交流。」

研究人員推測亞馬遜河豚的「空中排尿」可能具有社會目的，有助於展現雄性的社會地位或身體狀況。目前只觀察到雄性間會彼此排尿，且多數發生在有「接收者」雄性在場時。布魯克曾研究顯示瓶鼻海豚（Tursiops truncatus）可透過尿液味道辨識朋友，他推測這或許是種化學交流。

但目前還無法確定。布魯克表示，海豚可能利用化學訊號溝通，但也可能「只是牠們做的有趣事情」。

研究作者認為，這些發現對保護瀕危的亞馬遜河豚很重要。布魯克也同意，並強調鯨豚類動物存在化學交流的證據，可能受人類排放物質影響。他說，若污染讓海豚無法獲取生存和繁殖所需資訊，「那就非常糟糕了。」

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