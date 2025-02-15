哈瑪斯先遊街再交人！以色列3名人質獲釋畫面曝光

今日獲釋的3名以色列人質，左一霍恩、左三迪克陳、右一薩沙，被哈瑪斯和伊斯蘭聖戰戰士護送至紅十字會。（美聯社）

2025/02/15 17:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與哈瑪斯在15日進行第六輪人質交換，哈瑪斯釋放3名男性以色列人質，並由紅十字會（Red Cross）接手，隨後交給以色列軍方（IDF）。他們都是在前年10月7日，尼爾奧茲集體農場（Nir Oz Kibbutz）襲擊事件中被劫持的人質。

獲釋3人分別為擁有以色列與阿根廷雙重國籍的霍恩（Iair Horn）、以美雙重國籍的迪克陳（Sagui Dekel-Chen）以及以俄雙重國籍的薩沙（Sasha Troufanov）。

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綜合外媒報導，3名人質在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）被哈瑪斯公開展示後，才被移交給紅十字會（Red Cross），隨後送往以色列軍方。這一過程受到以色列社會高度關注，電視台也全程直播。畫面顯示，3人雖然神情憔悴，但健康狀況似乎比上週獲釋的人質稍佳。

根據停火協議，哈瑪斯在這輪交換中釋放3名以色列人質，以色列則需釋放369名巴勒斯坦囚犯，其中包括36名終身監禁犯，這是雙方停火以來的第6輪人質交換。然而，這次人質交換一度生變。哈瑪斯此前指控以色列阻擋救援物資進入加薩，揚言暫停釋放人質，以方則否認相關指控，並準備恢復軍事行動；後經埃及與卡達斡旋，雙方最終仍於今日按計畫執行交換，避免協議破局。

自停火以來，哈瑪斯累計釋放33名人質，以色列則釋放數百名巴勒斯坦囚犯。不過隨著上週獲釋的3名人質健康狀況惡化，以色列內部不滿聲浪逐漸提高，民眾批評政府未能確保人質安全回家，並要求當局加速談判，盡快換取所有人質獲釋。

此外，美國總統川普近日提出的「將加薩200萬人遷往它地」構想，引發國際討論，加上以哈雙方在人道援助問題上仍存在嚴重分歧，為停火談判的未來增添更多不確定性。

Hamas hands three male Israeli hostages over in the latest round of releases under ceasefire with Israel https://t.co/vgxANDgPXw — CNN International （@cnni） February 15, 2025

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