哈瑪斯先遊街再交人！以色列3名人質獲釋畫面曝光

2025/02/15 17:35

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以色列與哈瑪斯在15日進行第六輪人質交換,哈瑪斯釋放3名男性以色列人質,並由紅十字會(Red Cross)接手,隨後交給以色列軍方(IDF)。他們都是在前年10月7日,尼爾奧茲集體農場(Nir Oz Kibbutz)襲擊事件中被劫持的人質。

獲釋3人分別為擁有以色列與阿根廷雙重國籍的霍恩(Iair Horn)、以美雙重國籍的迪克陳(Sagui Dekel-Chen)以及以俄雙重國籍的薩沙(Sasha Troufanov)。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,3名人質在加薩南部汗尤尼斯(Khan Younis)被哈瑪斯公開展示後,才被移交給紅十字會(Red Cross),隨後送往以色列軍方。這一過程受到以色列社會高度關注,電視台也全程直播。畫面顯示,3人雖然神情憔悴,但健康狀況似乎比上週獲釋的人質稍佳。

根據停火協議,哈瑪斯在這輪交換中釋放3名以色列人質,以色列則需釋放369名巴勒斯坦囚犯,其中包括36名終身監禁犯,這是雙方停火以來的第6輪人質交換。然而,這次人質交換一度生變。哈瑪斯此前指控以色列阻擋救援物資進入加薩,揚言暫停釋放人質,以方則否認相關指控,並準備恢復軍事行動;後經埃及與卡達斡旋,雙方最終仍於今日按計畫執行交換,避免協議破局。

自停火以來,哈瑪斯累計釋放33名人質,以色列則釋放數百名巴勒斯坦囚犯。不過隨著上週獲釋的3名人質健康狀況惡化,以色列內部不滿聲浪逐漸提高,民眾批評政府未能確保人質安全回家,並要求當局加速談判,盡快換取所有人質獲釋。

此外,美國總統川普近日提出的「將加薩200萬人遷往它地」構想,引發國際討論,加上以哈雙方在人道援助問題上仍存在嚴重分歧,為停火談判的未來增添更多不確定性。

Hamas hands three male Israeli hostages over in the latest round of releases under ceasefire with Israel https://t.co/vgxANDgPXw