始祖鳥不再孤獨！侏羅紀新化石出土 改寫鳥類演化史

在中國福建發現政和八閩鳥生存於晚侏儸紀時期，其擁有令人驚訝的現代鳥類特徵，這一發現改寫了鳥類進化的歷史。（路透）

2025/02/13 11:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過去150多年以來，始祖鳥是目前唯一被確認生存於侏儸紀的鳥類，現有侏儸紀新鳥類化石出土，在中國福建發現政和八閩鳥（Baminornis zhenghensis）生存於晚侏儸紀時期，其擁有令人驚訝的現代鳥類特徵，這一發現改寫了鳥類進化的歷史。

據《路透》報導，政和八閩鳥出土於福建省政和縣楊源鄉，其生存於據今1.72億至1.64億年前，為侏儸紀時代，與始祖鳥並列為已知最古老的鳥類之一；政和八閩鳥化石包含三節背椎、兩節尾椎、尾綜骨、多根肋骨和腹肋骨、肩帶、部分前肢和後肢以及幾乎完整的骨盆。

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政和八閩鳥體長約15公分，與始祖鳥相比，政和八閩鳥的胸骨和骨盆骨更接近現代鳥類，不過也保留與始祖鳥一樣長著爪子的翅膀；而始祖鳥的尾巴又長又細，與迅猛龍等恐龍相似，政和八閩鳥的尾巴則像現代鳥類一樣較短，並具有尾綜骨，即由脊柱末端融合的椎骨形成的骨板。

研究人員指出：「短尾和尾綜骨是現存鳥類的普遍特徵。它為扇形尾羽提供了附著點，使飛行可以更加複雜和有力。」

政和八閩鳥的出土表明某些最早的鳥翼類進化出尾綜骨的時間，比先前認為的時間早了2000萬年；在政和八閩鳥出土之前，已知最古老的短尾鳥類生存時間約距今約1.25億年到1.2億年前的早白堊紀時期，例如孔子鳥。

始祖鳥與政和八閩鳥這2隻已知最早的2種鳥類具有截然不同的身體結構，且棲息在世界不同地區，這意味著侏羅紀時期鳥類可能已經在全球分佈，而且比以前認為的更加多樣化。

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