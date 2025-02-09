PlayStation Network癱瘓！全球一度近7萬玩家乾瞪眼

Sony旗下PlayStation Network台灣時間周六（8）日早上8點發生大規模系統故障，造成全球玩家無法存取線上遊戲、PlayStation Store及其他重要服務功能。（法新社）

2025/02/09 10:23

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Sony旗下的PlayStation Network（PSN）於台灣時間週六（8日）發生大規模系統故障，導致全球玩家無法存取線上遊戲、PlayStation Store及其他重要服務功能。根據網路監測平台Down Detector的統計，高峰時期有超過6萬9000名用戶回報連線問題。

綜合外媒報導，故障影響範圍涵蓋PlayStation Direct、PlayStation Store、遊戲和社交功能、PlayStation Video以及帳戶管理等核心服務。到週六早晨，仍有超過5700名用戶持續回報無法正常使用服務。

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PlayStation官方透過社群媒體X發表聲明表示：「我們已知悉部分用戶目前在使用PSN時遇到問題」，並承諾技術團隊正在積極排除故障。然而，關於此次系統故障的具體原因，Sony迄今尚未公開說明，這也引發了玩家的不滿。

在社群媒體上，許多受影響的玩家紛紛發表感想。一位用戶幽默發文：「PlayStation網路壞了，是時候認識我結婚五年的妻子了。」另有玩家抱怨，系統故障讓他們無法進行如Marvel Rivals等遊戲，甚至連從PSN商店購買的數位版遊戲也無法使用，並直指「這種只能數位化的未來真是糟透了」。

面對玩家的不滿情緒，甜甜圈品牌Krispy Kreme趁機在X上宣布，將在下午5點至7點期間提供免費原味糖霜甜甜圈，安撫受影響的玩家，也藉機大打廣告。

值得注意的是，這並非PSN首次發生大規模故障。去年10月，該服務就曾經歷數小時的系統當機。Sony尚未公布系統修復的具體時程，也尚未對外說明當機原因，玩家目前只能等待進一步消息。

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