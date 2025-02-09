NASA擬不續約！波音登月火箭開發恐胎死腹中 計畫大裁400人

波音登月巨型火箭「太空發射系統」（SLS）計畫，傳出NASA擬不再續約。（美聯社）

2025/02/09 10:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕NASA月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis）出資委託波音建造的一枚巨型火箭「太空發射系統」（SLS），以啟動未來的月球探險任務，不過由於開發效率不彰，傳出NASA在今年3月合約到期後，可能不會延續SLS合約，波音計畫大裁400名登月火箭員工。

綜合外媒報導，波音副總裁暨計畫經理David Dutcher向SLS計畫員工表示，波音與NASA的SLS合約可能將於3月到期，並表示若NASA未續約，公司已在做裁員準備，預計將在這項目上裁員400人，意味著SLS計畫團隊的三分之一以上員工將受影響。

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參與會議的人士透露，這個會議僅召開6分鐘就散會，David Dutcher面如死灰，也未回答任何問題。波音公司發言人表示：「我們正在為一些員工爭取調職的機會，以盡量減少裁員並保留我們的優秀團隊。」

報導指出，2022年11月，經過十多年的開發，被稱為NASA史上最強運載火箭SLS首次發射，將一艘無人太空艙送入繞月軌道，作為「阿提米絲」計劃的首次重大測試飛行，然而，該火箭因多次延誤和不斷膨脹的預算而受到批評，預計到2025年其總成本將高達238億美元（約新台幣7817億）。

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