    前腳剛走、後腳飛彈！解放軍又宣布軍演 漁民：蔣市長不是才從中國回來？

    2025/12/29 10:33 記者陳彥廷／屏東報導
    中共解放軍今天在微博突襲式宣布環台軍演，由於目標區域包括台灣西南海域，而目前正是捕撈黃鰭鮪的大日子，共軍此舉讓原定要出海的漁民開始觀望，也譏諷北市長蔣萬安「前腳剛走，後腳飛彈」。

    東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今透過東部戰區微博帳號指出，自12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

    「微博演習？」，林姓漁民說，今年因為已是數度無預警演習，但每次都是雷聲大卻沒有下雨，說實在已經有點麻痹，因此原本預計農曆15前後的出海作業行程將照原定計畫執行，希望在月圓時能多捕撈點黃鰭鮪。

    林姓漁民也譏嘲，不要說前總統蔣經國有說過對中共是「不接觸、不談判、不妥協」的遺訓，北市長蔣萬安前腳從上海離開，後腳共軍就宣布演習，真的是湊上去給人打臉。

