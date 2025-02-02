為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐時、NBC遭撤換！五角大廈駐點媒體改親川普進駐

    川普政府推五角大廈媒體輪調制，《紐約時報》強制退場。（路透）

    川普政府推五角大廈媒體輪調制，《紐約時報》強制退場。（路透）

    2025/02/02 14:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普宣布，將撤換包含《紐約時報》、美國國家公共廣播電台（NPR）、美國全國廣播公司新聞網（NBC News）以及政治新聞網站《Politico》在內，四家媒體於五角大廈的專用辦公室，改由立場相對親近川普的媒體進駐。這項「年度媒體輪換計畫」（New Annual Media Rotation Program）是前所未見的舉動，引發輿論譁然。

    《路透》報導，根據五角大廈1月31日發布的備忘錄，除了上述四家媒體，《紐約郵報》（New York Post）、「一個美國」新聞網（One America News Network）、布萊巴特新聞網（Breitbart News Network）以及《哈芬登郵報》（HuffPost News）將進駐五角大廈。備忘錄指出，未來每年都將從平面、網路、電視和廣播四種類型的媒體中，各選一家輪替，讓「沒有機會以五角大廈駐地記者身分進行報導的新媒體」加入。目前共有20多家新聞機構於五角大廈設有辦公室。

    「我們對於被拒絕使用已在五角大廈使用數十年的廣播間感到失望。」NBC News發言人透過電子郵件表示：「儘管這對我們收集和報導符合國家公共利益的新聞造成重大阻礙，但我們仍將繼續以NBC一貫的正直和嚴謹態度進行報導。」《紐約時報》則表示，將持續致力於「全面且公正地」報導五角大廈的新聞。

    遭撤換的四家媒體中，《紐約時報》、美國國家公共廣播電台和《政客》，皆經常發表批評川普政府的報導。而即將進駐的媒體，除了立場偏自由派的《哈芬登郵報》外，其餘三家皆被視為與川普政府關係較為密切：《紐約郵報》為媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下媒體；「一個美國」新聞網和布萊巴特新聞網，則皆以其保守派立場聞名。此舉被質疑是川普政府為了自身利益，而採取的針對性措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播