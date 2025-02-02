紐時、NBC遭撤換！五角大廈駐點媒體改親川普進駐

川普政府推五角大廈媒體輪調制，《紐約時報》強制退場。（路透）

2025/02/02 14:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普宣布，將撤換包含《紐約時報》、美國國家公共廣播電台（NPR）、美國全國廣播公司新聞網（NBC News）以及政治新聞網站《Politico》在內，四家媒體於五角大廈的專用辦公室，改由立場相對親近川普的媒體進駐。這項「年度媒體輪換計畫」（New Annual Media Rotation Program）是前所未見的舉動，引發輿論譁然。

《路透》報導，根據五角大廈1月31日發布的備忘錄，除了上述四家媒體，《紐約郵報》（New York Post）、「一個美國」新聞網（One America News Network）、布萊巴特新聞網（Breitbart News Network）以及《哈芬登郵報》（HuffPost News）將進駐五角大廈。備忘錄指出，未來每年都將從平面、網路、電視和廣播四種類型的媒體中，各選一家輪替，讓「沒有機會以五角大廈駐地記者身分進行報導的新媒體」加入。目前共有20多家新聞機構於五角大廈設有辦公室。

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「我們對於被拒絕使用已在五角大廈使用數十年的廣播間感到失望。」NBC News發言人透過電子郵件表示：「儘管這對我們收集和報導符合國家公共利益的新聞造成重大阻礙，但我們仍將繼續以NBC一貫的正直和嚴謹態度進行報導。」《紐約時報》則表示，將持續致力於「全面且公正地」報導五角大廈的新聞。

遭撤換的四家媒體中，《紐約時報》、美國國家公共廣播電台和《政客》，皆經常發表批評川普政府的報導。而即將進駐的媒體，除了立場偏自由派的《哈芬登郵報》外，其餘三家皆被視為與川普政府關係較為密切：《紐約郵報》為媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下媒體；「一個美國」新聞網和布萊巴特新聞網，則皆以其保守派立場聞名。此舉被質疑是川普政府為了自身利益，而採取的針對性措施。

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