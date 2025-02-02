華府空難NTSB公布數據 「黑鷹」疑超出限高逾30公尺

美國國家運輸安全委員會1日公布初步調查數據，直升機飛行高度可能超過該空域允許的高度。圖為NTSB委員英曼。（法新社）

2025/02/02 15:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府1月29日發生撞機意外，一架客機撞上一架美軍「黑鷹」直升機後雙雙墜河，造成67人死亡。國家運輸安全委員會（NTSB）1日公布初步調查數據，顯示客機在撞擊前一刻疑似有抬高機頭，而「黑鷹」直升機的飛行高度，可能遠遠超出該空域的飛行高度。

綜合外媒報導，NTSB首席調查員班寧（Brice Banning）分析目前可用的通訊音檔，表示塔台管制人員於美東時間晚間8點47分，告知黑鷹直升機「有飛機從後方通過」。且飛行數據顯示，客機在撞擊聲出現之前開始提高俯仰角度，也就是抬高機頭。

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初步調查數據顯示，直升機飛行高度可能超過該空域允許的高度。NTSB委員英曼（Todd Inman）提到，在撞擊發生當下，美國航空子公司PSA航空的5342號客機飛行高度約為325英呎（約99公尺）。不過英曼表示，根據空中交通管制員掌握的數據，直升機在事故發生時的高度為200英呎（約60公尺），與撞擊當下的325英呎差距甚大，對於這個無法解釋的差異，他們需要進一步調查。

據了解，黑鷹直升機當時使用華府地區執法、醫療後送、軍事用途所使用的直升機專用航道，在航道內的直升機飛行高度應不高於200英呎。英曼表示，目前調查人員還沒有查出黑鷹機上關於意外當下的飛行數據紀錄，所以無法提供有關黑鷹飛行高度的相關訊息。但英曼認為，既然發生撞擊事件，兩架飛機通常都會處於差不多的高度。

飛行航跡追蹤網站「FlightRadar24」的數據顯示，黑鷹事發當時的飛行高度比規定限高高出100英呎（約30公尺），且偏離波多馬克河東側的規定飛行路線。

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