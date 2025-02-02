日本社運人士街頭演說 遭小粉紅大媽搶麥怒吼︰不准說中國壞話！

日本社運人士平野雨龍近期在街頭演說，內容提及許多「反對中國移民」的原因，竟遭「小粉紅」大媽當場搶麥克風，更勒令不准說中國壞話。（圖擷取自@uryuhirano 社群平台「X」）

2025/02/02 14:14

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涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到中共政府長期洗腦教育影響，許多中國人即便出國旅遊、求學工作或移民海外，時常對於中共不利的言論表達強烈不滿與反對之意。日本社運人士近期在日本街頭演說，內容提及許多「反對中國移民」的原因，竟遭「小粉紅」大媽當場搶麥克風，更勒令不准說中國壞話。

2019年聲援香港反送中運動，被譽為「日本反送中第一人」的和服模特兒、知名社運人士平野雨龍（舊名︰平野鈴子），至今仍會定期在街頭進行演說，主題包含「對中政策」、「反對移民政策」、「歸化日本嚴格化」、「中國製造商品不買」等。然而，她近日街頭演說提到「反對移民政策」內容時，遭到中國人惡意阻擋。

從平野雨龍上月31日發布的影片顯示，她在東京新宿車站附近進行演說，當天她提到「反對移民政策」時指出，全日本目前約有1億人，但日本人口正在不斷減少，而擁有14億人口的中國人，卻在不斷湧入日本，讓她對這情況感到非常擔憂，「既使中國人來到日本，他們也無法成為真正的日本人，無法對日本人的身分產生認同」。

未料，在平野雨龍演說期間，突然闖進一名年長女性，試圖伸手搶奪她的麥克風，但平野雨龍全力抵抗，女子眼見無法將平野的麥克風拿走，改用日文大聲怒罵「不准說中國的壞話」！平野雨龍見狀，反問女子是哪一國人，女子一邊持續爭搶麥克風，一邊粉怒回說「我是中國人」！最終女子眼見爭不過平野雨龍，憤然逃入人群離去。

針對這名中國女子無理的鬧事言行，平野雨龍在文中表示，「她的日文很好，想必在日本生活過很久。移民歸化的可能性很高，但即使他們成為日本公民，對中國的『愛國精神』也不會改變」，她也強調，擔憂日本未來將會發生的事情，就是具有漢族身分的日本民族將會爆炸性地誕生，「總有一天，我們會在多數對決中徹底輸掉」。

影片曝光後，引起各國網友與反中人士關注。不少日本網友直言，日本政府再不積極制定對策，未來中國人可能不用假冒日本人，就能敗壞日本國際形象；另有部分網友指出，該女子行為與去年在大鬧英國倫敦鋼琴家卡瓦納的「小粉紅」很像；也有不少台灣網友力挺聲援，並分享台灣目前也遇到類似的情況，在野黨試圖修法加快中國配偶取得台灣身分證的時間，讓台灣民主與選舉制度面臨「中共洗人口攻擊」。

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