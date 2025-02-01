南韓濟州島外海再傳漁船「觸礁沉沒」 釀1死3失蹤

南韓今（1）日上午傳出，2艘一共載有15人的漁船在濟州島附近海域雙雙觸礁擱淺，造成1人死亡、3人失踪。（圖擷取自@「연합뉴스TV」YouTube）

2025/02/01 13:12

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期相當不平靜，濟州島外海才在今年1月初，發生1漁船觸礁沉沒，造成3死的悲劇；今（1）日上午，2艘一共載有15人的漁船在濟州島附近海域雙雙觸礁擱淺，造成1人死亡、3人失踪，目前海岸防衛隊已啟動救援工作。

綜合韓媒報導，根據濟州海上保安廳透露，今日上午9點24分左右接獲通報，1艘32噸重、載有7名船員的釣組漁船A船，與另1艘29噸重、載有8名船員的B船，2艘漁船進行漁業作業期間，不明原因在濟州市濟舊佐邑下道里外海的兔島附近觸礁擱淺，海岸防衛隊已派出船隻與救援隊趕往現場。

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截至今日中午，受困的15名船員，有12人已獲救。獲救人員中，1名50多歲男性船長被救起時，陷入心臟驟停狀態，被送搶救後仍宣告不治；另1名船員雖處於昏迷狀態，但生命狀態穩定；其餘10人情況良好。另外，有3名船員下落不明，救援人員持續搜索中。

해경 "제주 좌초 어선 2척서 15명 중 현재 10명 구조" #SBS뉴스 https://t.co/D57ZqAX5lo — SBS 뉴스 （@SBS8news） February 1, 2025

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