小粉紅見「台日友好」急跳腳 北海道店家一聽「是中國人」秒無視

中國遊客不滿北海道函館朝市店家掛「台日友好」，急著抗議卻遭對方轉身無視。（本報合成，擷取自@JapanBanZaiLove/X）

2025/01/31 12:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日，兩名中國遊客在日本北海道旅遊時，在「函館朝市」發現一家店門口掛有「台日友好」的旗幟，當場玻璃心碎試圖表達不滿，結果遭到店家無視。影片上傳至中國社群平台「小紅書」引發熱議，雖然原Po已刪文，但內容已在其他社群平台瘋傳。

一名帳號為「陽光開朗和善」的中國網友將這段過程上傳至「小紅書」，影片顯示兩名試圖以翻譯軟體向店家抗議，聲稱「台灣是中國的一部分」、「台灣不是一個國家」，要求店家將旗幟上的國旗刪除。

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對此，店家反應冷淡，女老闆起初不明白對方意圖，聽到小粉紅以英文回覆「一個中國」後，就請疑似是老闆的男子出來。不料，男老闆得知後僅淡淡問一句「Chinese？」便轉身離開，完全無視兩人，讓中國遊客氣得直呼「這是台獨店家！」

小粉紅此舉不僅未能達成目的，在小紅書上也引發大量嘲諷，就連中國網友也看不下去，原Po最後直接刪除貼文。但該影片已被轉傳至「Threads」及「X」等社群平台，許多人紛紛砲轟，「不會講日文，英文也不行，影片的日文也看得人頭痛，真的很不行啊」、「要吵架還要靠翻譯，超級可悲」、「中國人最人格分裂，一邊喊仇日，一邊瘋狂想去日本玩」、「老闆連跟他們回應都懶，直接進店裡，帥啊！」

更有台灣網友力挺店家，「這間我去過，老闆很友善，很喜歡台灣！」、「實在太過分了，這間店只能用新台幣下架」、「每次去函館必訪水果店，昨天也帶家人造訪，買了一顆哈蜜瓜¥4000（約新台幣854元），老老闆、老闆娘都是好溫柔的人，還幫忙切好，還分成五人份，有夠貼心，狂推到函館朝市一定要造訪！」。

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