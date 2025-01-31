滑冰界悲嘆！世界冠軍、超新星等選手 20人命喪華府空難

1994年世界花式滑冰錦標賽冠軍希什科娃和諾莫夫夫婦（左），2名被視為滑冰界未來的韓裔超新星16歲史賓塞（右）、13歲韓金娜（中）都在華府撞機事件中不幸罹難。（合成圖）

2025/01/31 09:17

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕載有64人的美國航空5342號客機，於當地時間29日在華府雷根國際機場降落時，與執行訓練的軍方黑鷹直升機相撞，墜入波多馬克河，客機上載有剛結束花式滑冰訓練營選手、教練、家屬約20人，包含世界冠軍以及被視為滑冰新星等全數罹難，佔罹難人數近3分之1，引發滑冰界悲嘆。

綜合外媒報導，波多馬克河撞機事件客機64人以及直升機上3人無人生還，客機上載有剛結束花式滑冰訓練營的選手、教練與家屬，包含1994年世界花式滑冰錦標賽冠軍希什科娃（Evgenia Shishkova）和諾莫夫（Vadim Naumov）夫婦，2名被視為滑冰界未來的韓裔超新星16歲史賓塞（Spencer Lane）、13歲韓金娜（Jinna Han）。

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國際滑冰總會（ISU）發表聲明：「國際滑冰總會和全球滑冰界對昨晚在美國華盛頓特區發生的悲慘事故深感震驚。當我們得知花式滑冰運動員以及他們的家人、朋友和教練都在機上時，我們的心都碎了。」主席金在烈（Kim Jae-youl）表示：「失去這麼多花式滑冰隊員，我的悲痛難以言表。」

多名花式滑冰傳奇人物也加入哀悼之列，在愛沙尼亞舉行的國際滑冰總會歐洲花式滑冰錦標賽上，選手和觀眾默哀1分鐘，悼念在事故中喪生的運動員。

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