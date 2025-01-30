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    美客機載64人撞直升機墜河 川普已獲報：正密切關注

    針對2架飛行器於空中相撞並墜入波多馬克河事故，川普已知悉此次意外相關細節，表示將持續密切關注。（美聯社）

    針對2架飛行器於空中相撞並墜入波多馬克河事故，川普已知悉此次意外相關細節，表示將持續密切關注。（美聯社）

    2025/01/30 12:26

    涂鉅旻／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華府29日晚間發生客機與軍用直升機相撞後墜河事件，當地警消正在進行大規模搜索作業，美國總統川普、副總統范斯（JD Vance）均已得知此事件。川普針對此事件發表聲明表示，目前正密切關注事件發展。

    綜合外媒報導，川普透過聲明表示：「我已經完全了解剛剛在雷根國際機場（Ronald Reagan Washington National Airport）發生的可怕事故，願上帝保佑他們的靈魂。感謝我們第一線救援人員所做的工作，我正在持續關注情況，並會將在有更多細節後向大家更新狀況。」

    由於川普政府內閣甫上任，此次墜機事件無疑是給川普政府團隊的一次重大考驗，美國新任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）透過社群表示，美國海岸防衛隊的所有可用資源，都已被部署於搜救工作，國土安全部隨時準備支援當地搜救人員。

    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，1架美國陸軍直升機在飛往雷根國際機場時，與1架客機相撞，國防部正密切關注事件發展，若有需要，將隨時準備提供協助。美國運輸部長杜菲（Sean Duffy）透過社群表示，已前往墜機事故現場視察。

    受到墜機事件影響，美國聯邦航空總署（FAA）已下令關閉雷根國際機場，預計將關閉至31日凌晨5點，若有變動將另行通知。

    這架載有60名乘客與4名機組人員的龐巴迪CRJ700系列客機，29日從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛，晚間準備降落於雷根國際機場時，在半空中與一架美國陸軍黑鷹直升機相撞，客機墜毀於機場附近的波多馬克河之中。

    當地警消展開大規模搜救行動。（路透）

    當地警消展開大規模搜救行動。（路透）

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