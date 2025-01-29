中國國企豆腐渣工程害死15人引連日示威 塞爾維亞總理下台平息民怨

去年11月1日塞爾維亞北部第二大城諾維薩德（Novi Sad）市中心的火車站發生屋頂坍塌事故，造成15人喪命，塞國總理佛契維奇（Milos Vucevic）在當地28日宣布辭職，屋頂坍塌事件使外界再次關注承包維修工程的中國國企施工品質。（路透）

2025/01/29 22:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕去（2024）年11月1日塞爾維亞北部第二大城諾維薩德（Novi Sad）市中心的火車站發生屋頂坍塌事故，造成15人喪命，引發該國民眾連續2個多月來的反政府示威活動，塞國總理佛契維奇（Milos Vucevic）在當地28日宣布辭職，屋頂坍塌事件使外界再次關注承包維修工程的中國國企施工品質。

佛契維奇在宣布辭職的記者會上表示，發生事故的城市諾維薩德市的市長久里奇（Milan Djuric ）也在28日辭職。

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去年11月1日上午11點52分，諾維薩德火車站的屋頂坍塌事件造成15人遇難，包括2名兒童，成為塞國民眾對總統武契奇（Aleksandar Vucic ）日益專制統治的不滿情緒導火線。事故發生後，學生和其他抗議民眾每天上午11點52分在塞爾維亞各地舉行15分鐘的交通封鎖，以紀念15名罹難者。

塞國檢察官已對包括前建設部長維西奇（Goran Vesic）和幾名政府官員在內的13人提出指控；但維西奇已被釋放，這引發了外界對調查獨立性的質疑。

根據《彭博》報導，維西奇表示，諾維薩德火車站近期的工程由中國國企中國鐵路國際公司（China Railway International）和中國交通建設股份公司承建，該火車站維修工程是中國在東歐的「一帶一路」項目。

儘管武契奇和維西奇都表示，諾維薩德火車站屋頂不是最近翻新工程的一部分，但是相關專家向塞國國內媒體表示，翻修工程可能造成了建築結構的改變，間接導致了屋頂的坍塌。

諾維薩德火車站屋頂坍塌事件使外界再次關注中國承包商的工程品質，近年來中國的公司在中歐和東歐非常活躍。

在佛契維奇辭職後，武契奇表示，將會與各方協商組建新政府，否則就得在4月提前選舉。

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