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    首頁 > 政治

    劉世芳外甥遭解職！榮炭科技：嚴禁任何資源支持「台獨」

    2026/05/06 22:27 記者林哲遠／台北報導
    中共官媒報導，榮炭科技有限公司5日發表聲明，4月7日起已解除內政部長劉世芳（見圖）外甥顏文群在台灣榮炭科技公司、上高縣榮炭科技公司全部職務。（資料照）

    中共官媒報導，榮炭科技有限公司5日發表聲明，4月7日起已解除內政部長劉世芳（見圖）外甥顏文群在台灣榮炭科技公司、上高縣榮炭科技公司全部職務。（資料照）

    親中港媒「文匯大公報」今年3月以錯假報導指稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利，且為她提供政治獻金，中國國台辦更揚言要「依法依規」查處。時隔2個多月，據中共官媒報導，榮炭科技有限公司5日發表聲明，4月7日起已解除顏文群在台灣榮炭科技公司、上高縣榮炭科技公司全部職務，並強調嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」。

    據中共《新華社》、《央視》等官媒報導，榮炭科技公司昨發布聲明，兩岸同屬中華民族，具有密不可分、無法切割的血脈關聯，企業作為兩岸人民往來交流的橋樑，負有促進相互理解、共同發展的重要使命。

    聲明強調，自4月7日起解除顏文群在台灣榮炭科技公司、上高縣榮炭科技公司全部職務，並鄭重承諾，嚴格要求全體員工依法依規，避免任何破壞兩岸和平穩定的政治行為，並確保企業資金僅用於純粹之產業研發與商業發展，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」，或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織。

    對此，國務院台辦發言人陳斌華今日也附和該公司聲明，強調「台獨」破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，是一條走不通的絕路，搞「台獨」害人害己，必遭懲治。絕不允許「台獨」頑固份子及其親屬在大陸投資經商謀利，絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢，一邊支持「台獨」分裂活動。

    陳斌華聲稱，中方的懲「獨」舉措只針對極少數「台獨」份子，不涉及廣大台胞台企，「我們將一如既往歡迎、支持廣大台胞台企扎根祖國大陸發展，分享中國式現代化發展機遇與成果，讓台胞台企更有幸福感。」

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