鄭麗文放鳥日自民黨訪團？傳藍青年團長怒問取消為何不通知

國民黨主席鄭麗文。（記者羅沛德攝）

日本自民黨青年局訪團來台，傳出被國民黨主席鄭麗文因「行程太滿」為由「放鳥」，遭國民黨駁斥不是事實，澄清是因時間安排無法配合，絕非刻意婉拒。現傳出國民黨青年團團長、中常委郭又睿在中常會動怒，質疑為何日本團臨時取消不先通知？不過，郭受訪澄清「沒有怒氣」，他只針對報導內容詢問，鄭麗文則回覆，國民黨跟日本關係沒有不好，這陣子的工作重點之一都是接見外賓。

「副主席接見 都比不接見好」

不過，有中常委質疑，假如國民黨真的沒有答應的話，為什麼不說「我們沒有答應」，沒有反駁這篇報導答應了但臨時變卦的部分，只有反駁，沒說過對方提議見副主席沒有必要，怎麼沒有說見副主席也可以？還是他們有要求過見副主席，但是國民黨拒絕？

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中常委批評，過去主席行程繁忙，外賓不一定都是主席一個人接見，黨內有非常多的管到和適合接見外賓的人才，但現在顯然「只有鄭麗文能代表國民黨見外賓，其他人無法代表」，造成只要主席沒空就不見外賓，也讓外界詬病主席是不是不喜歡接見外賓。該常委質疑，為什麼不派人接見？隨便一個人出來接都比不接好。

但有中常委轉緩頰，郭又睿是詢問有看到這個報導，是不是可以請國際部說明一下？國際部說外交部只給兩個時間，一個是黨內有例行會議的時間，另一個時間則是主席不在，但外交部慣例不會以國民黨為主，只願意給這兩個時間。鄭麗文則表示她跟日本駐台代表常常會面，這次沒見其實還好。

該中常委表說，自民黨這團這次來訪主導是外交部，但過去很多是自民黨自己來，日本代表處安排，時間就寬鬆很多，可以吃飯小酌；但這次就要看外交部臉色，外交部當然是以執政黨優先，而非以其他政黨優先。

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