愛爾麗爆針孔偷拍！常如山、特助聲押 女總經理500萬交保

愛爾麗總裁常如山遭聲押禁見。（資料照）

愛爾麗醫美創辦人兼總裁常如山遭聲押禁見。（記者王藝菘攝）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店日前遭女客戶指控，店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭；檢警發現，謝姓設備商在本案曝光後疑受人指示，從台北到台中沿途拆監視器主機運走涉滅證，做啟動第二波行動，搜索愛爾麗台北辦公室、新北4家分店及愛爾麗總裁常如山台北住處、監視器廠商辦公室等8處，並涉妨害秘密、妨害性隱私等罪嫌被告身分拘提常如山、常的特助張元齡、設備商謝金亨，另約談總經理劉貞華，今凌晨00時許聲押禁見常、張、謝共3人，劉女訊後諭知500萬元交保。

檢方並呼籲，有查扣監視器相關各分店的被害人，如經警方聯繫，請配合確認並斟酌是否提出告訴；相關分店被害人亦可向警方洽詢是否有在監視器畫面保留區間內，並主動報案配合警方偵辦，以利進一步釐清案情。

本案起因於，1名30歲的女性顧客5月1日前往愛爾麗連鎖醫美板橋店做體雕療程時，發現店內疑似裝有煙霧偵測器針孔攝影機，嚇得趕緊穿上衣服，除了對偷拍器材錄影存證外，也向新北市警察局海山分局報案，並在社群發文說明過程及相關照片提醒大家小心。

據了解，警方5月1日受理報案後即約談板橋分店員工，3日搜索時赫然發現監視器鏡頭雖存在，但主機不翼而飛，發現是謝男所為，遂緊急報請新北檢指揮偵辦。

檢警回溯發現，謝男在1日疑似受人指示，從台北、新北沿途開車往台中走，前往各分店拆主機。

警方3日晚間在台中發現謝男行蹤拘提到案，並在謝男車上及辦公室查扣愛爾麗濁水溪以北共10家分店監視器主機及部分針孔設備，但因板橋分店主機已遭格式化，且尚須清查被害者身份並確認是否提告，檢方4日複訊後先將謝男請回。

檢警逐一過濾監視器並調閱病歷，發現被害者眾多，目前已找到7名被害者，昨再啟動第二波行動，搜索板橋、新莊、林口、永和4分店、常位於北市住處及廠商辦公室共8處，鎖定常、劉等高層，拘提及常、劉等4名被告，並以證人身分約談新北4分店負責人到案，釐清他們是否涉案，今訊後依以涉無故攝錄性影像罪嫌、無故竊錄他人身體隱私部位，及違反兒童及少年性剝削防治條例拍攝兒少性影像及個人資料保護法聲押禁見常、張、謝共3人；劉女訊後500萬元交保。

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