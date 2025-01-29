日本埼玉天坑影響擴大 縣府籲120萬人節制用水

日本埼玉縣八潮市一處道路昨天出現路面塌陷形成的「天坑」，除造成卡車駕駛受困生死未卜及約200個家戶被發布避難勸告外，縣府也急籲約120萬人節制用水。（法新社）

2025/01/29 13:12

〔中央社〕日本埼玉縣八潮市一處道路昨天出現路面塌陷形成的「天坑」，除造成卡車駕駛受困生死未卜及約200個家戶被發布避難勸告外，為避免污水噴出，縣府也急籲約120萬人節制用水。

日本讀賣新聞報導，昨天在埼玉縣出現「天坑」造成影響持續擴大，由於一旁又有路面塌陷出現新「天坑」，且下方有瓦斯管路通過，八潮市政府已針對方圓200公尺內約200個家戶發布避難勸告。

請繼續往下閱讀...

埼玉縣政府初步推測可能是下水道管路因某種理由破損，造成土砂流入管路內掏空路基，才會發生路面塌陷的「天坑」。

土砂流入下水道管路內可能造成水流堵塞，如果上游地區家戶持續用水，恐會造成污水噴出，縣府已呼籲住在9市3町的約120萬人暫時不要洗衣及洗澡，節制用水。

埼玉縣政府今天上午舉行會議研商因應對策，確認還將要求工廠等用水大戶暫停用水。埼玉縣知事大野元裕會後表示，令人憂慮「天坑」影響可能會長期化，希望企業及相關設施盡可能配合。

當地不少居民昨天在鄰近的八潮市政府等避難所度過一夜，住在塌陷現場附近的男大生表示，「沒想到事情會變得這麼嚴重，我最優先考慮的是確保自己的安全」。

另一名男性上班族表示，「想到自家附近也可能塌陷就很擔心，看來或許暫時無法回家了」。

日本經濟新聞報導，事發現場下方的下水道管路是水泥製，1983年時進行埋設，供12市町的污水流入位於埼玉縣三鄉市的污水處理場。

埼玉縣政府每5年對下水道管路進行定期檢查，上次在2022年實施的檢查並不認為有立即進行維護工程的必要。

根據埼玉縣政府推測，可能是位於地底約10公尺處的管路破損，讓周邊土砂流入管路內形成路基被掏空。大野元裕今天說，「無法否定路面塌陷擴大的可能性」。

路面塌陷發生在日本各個地方，根據日本政府國土交通省所述，因為下水道管路破損造成的路面塌陷，一年約有2000件到3000件；2016年度因為發生熊本地震件數較多；2022年度也有2625件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法