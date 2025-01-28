誰殺了甘迺迪 ？川普將公布機密文件 「北木行動」或成關鍵線索

川普將解密甘迺迪案文件尋案發真相。（歐新社）

2025/01/28 12:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕《每日郵報》27日報導，一份解密的五角大廈文件揭露了 1962年美國參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff, JCS）擬定的「北木行動」（Operation Northwoods）。該計畫顯示，美國曾計劃自導自演恐怖攻擊，嫁禍古巴，以爭取美國民眾支持入侵古巴，推翻當時的領導人卡斯楚（Fidel Castro）。

這份12頁的文件詳細描述了「北木行動」的內容，包括在美國城市製造恐怖攻擊事件，並將之歸咎於古巴，以煽動美國民意。文件中甚至建議炸毀關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美國船艦，造成美軍傷亡，再嫁禍古巴，並稱「美國報紙上的傷亡名單將激起全國憤慨，有助於推動軍事行動。」

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其他建議還包括在邁阿密（Miami）等佛羅里達州城市及華盛頓特區（Washington, D.C.）發動所謂的「古巴共產黨恐怖行動」。行動內容包羅萬象，從散播謠言、派遣偽裝成友軍的古巴特工滲透美軍基地、炸毀彈藥庫和焚燒飛機，到擊沉港口船隻，甚至為假想的受害者舉行葬禮，藉此製造美國受攻擊的假象。

「北木行動」是「在古巴進行美國軍事干預的理由」計畫的一部分，由美國國防部和參謀首長聯席會議聯合撰寫，並於1962年提交給當時的國防部長麥納馬拉（Robert McNamara）。

這份文件現已在美國中央情報局（CIA）圖書館解密。文件指出：「我們將在關達那摩及周邊策劃一系列協調一致的事件，使其看起來像是由古巴部隊發動的攻擊。」並列出多項「可信的攻擊事件」，例如「美國將採取進攻行動，確保水電供應安全，並摧毀威脅基地的火炮和迫擊砲陣地。」

據報導，時任美國總統甘迺迪拒絕了這項計畫。甘迺迪遇刺案的相關陰謀論，直指此計畫與其遇刺有關。現任總統川普承諾公開所有與甘迺迪遇刺案相關的機密文件，並表示將揭露更多1960年代美國政府活動的真相。他認為，情報機構等組成的「深層政府」（Deep State）在幕後操縱國家政策。值得注意的是，「北木行動」直到2001年才在網路上首次公開。

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