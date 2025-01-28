為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    誰殺了甘迺迪 ？川普將公布機密文件 「北木行動」或成關鍵線索

    川普將解密甘迺迪案文件尋案發真相。（歐新社）

    川普將解密甘迺迪案文件尋案發真相。（歐新社）

    2025/01/28 12:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《每日郵報》27日報導，一份解密的五角大廈文件揭露了 1962年美國參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff, JCS）擬定的「北木行動」（Operation Northwoods）。該計畫顯示，美國曾計劃自導自演恐怖攻擊，嫁禍古巴，以爭取美國民眾支持入侵古巴，推翻當時的領導人卡斯楚（Fidel Castro）。

    這份12頁的文件詳細描述了「北木行動」的內容，包括在美國城市製造恐怖攻擊事件，並將之歸咎於古巴，以煽動美國民意。文件中甚至建議炸毀關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美國船艦，造成美軍傷亡，再嫁禍古巴，並稱「美國報紙上的傷亡名單將激起全國憤慨，有助於推動軍事行動。」

    其他建議還包括在邁阿密（Miami）等佛羅里達州城市及華盛頓特區（Washington, D.C.）發動所謂的「古巴共產黨恐怖行動」。行動內容包羅萬象，從散播謠言、派遣偽裝成友軍的古巴特工滲透美軍基地、炸毀彈藥庫和焚燒飛機，到擊沉港口船隻，甚至為假想的受害者舉行葬禮，藉此製造美國受攻擊的假象。

    「北木行動」是「在古巴進行美國軍事干預的理由」計畫的一部分，由美國國防部和參謀首長聯席會議聯合撰寫，並於1962年提交給當時的國防部長麥納馬拉（Robert McNamara）。

    這份文件現已在美國中央情報局（CIA）圖書館解密。文件指出：「我們將在關達那摩及周邊策劃一系列協調一致的事件，使其看起來像是由古巴部隊發動的攻擊。」並列出多項「可信的攻擊事件」，例如「美國將採取進攻行動，確保水電供應安全，並摧毀威脅基地的火炮和迫擊砲陣地。」

    據報導，時任美國總統甘迺迪拒絕了這項計畫。甘迺迪遇刺案的相關陰謀論，直指此計畫與其遇刺有關。現任總統川普承諾公開所有與甘迺迪遇刺案相關的機密文件，並表示將揭露更多1960年代美國政府活動的真相。他認為，情報機構等組成的「深層政府」（Deep State）在幕後操縱國家政策。值得注意的是，「北木行動」直到2001年才在網路上首次公開。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播