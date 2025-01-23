因為「大象不是人」 美動保團體為大象爭取自由敗訴

科羅拉多州夏延山動物園內的大象「金巴」（前）和「好運」（後）。（美聯社）

2025/01/23 18:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國動保人士為爭取釋放5隻被飼養在科羅拉多州一間動物園內的大象，以大象的行動和社交自由被剝奪為由，向該州法院提起訴訟。不過，科羅拉多最高法院21日裁定，「大象不是人」，否決原告的請求。

法新社、英國廣播公司新聞網（BBC News）22日報導，這5隻大象「小姐（Missy）」、「金巴（Kimba）」、「好運（Lucky）」、「露露（LouLou）」和「強波（Jambo）」，長期飼養在科州夏延山動物園（Cheyenne Mountain Zoo），都已高齡。動保團體「非人類權益計畫（Nonhuman Rights Project）」向法院提出請求「人身保護令」，讓大象搬到「合適的大象庇護區」，安享天年。

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科州最高法院指出，此案歸根究底在於「大象是不是人」因此得享有與人同等的自由權，但是，最終法官以6比0票一致同意，維持下級地區法院的裁決，也就是該州人身保護令「僅適用於人，而非非人類的動物」。

最高院法官伯肯柯特（Maria Berkenkotter）在裁決中說，這5隻高齡非洲象很「雄偉」，但是，「不論可能具有多複雜的認知能力、心理或社會能力」，都不適用人身保護令，「因為大象不是人」。

該動保團體2023年向法院提起訴訟時主張，動物也有權享受自由，因為牠們有複雜的情緒、也有智慧；夏延山動物園的這幾隻大象已經顯現出「創傷、腦損傷和長期壓力」，實際上是「被囚禁」。園方駁斥這種說法，表示園內大象都受到非常好的照顧。這一點也獲得地區法院認可。

在州最高院做出裁決後，非人類權益計畫表示，這項裁決「明顯地讓不公持續下去：除非是人，否則就沒有自由權」，並說這種根深蒂固的現狀，使這5隻大象終生遭精神和身體折磨，牠們的提早喪命也在預期之中。園方批評該團體的訴訟「無聊」、「浪費時間和金錢」。

非人類權益計畫2022年也曾打過類似官司，替紐約布朗克斯動物園大象「快樂」爭取自由，但是一樣敗訴。

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