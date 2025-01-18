驚！西南航空機師起飛前被上銬帶走 疑涉嫌酒駕

美國西南航空機師涉嫌酒駕，起飛前遭警方上銬帶走。西南航空客機示意圖。（美聯社）

2025/01/18 17:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕乘客嚇壞！美國西南航空15日原定從喬治亞州薩凡納起飛的班機，當乘客們都已登機等待飛往伊利諾州芝加哥時，警方竟進入駕駛艙將52歲機師上銬帶走，事後傳出他涉及酒駕。

據《美聯社》報導，美國運輸安全管理局（TSA）表示，這名飛行員在機組專用通道登機時，就被安檢人員聞到酒味並且看起來醉醺醺的。當警方進入駕駛艙時，發現他正在進行飛行前檢查，身上散發濃重的酒味、眼睛布滿血絲且面色潮紅。

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涉案機師當時辯稱這種氣味是尼古丁貼片傳來的，不過前一天晚上他確實喝了一些啤酒。警方當下對他進行清醒測試後，發現他難以保持平衡，警員隨即要求酒測但被拒絕，因此將機師逮捕帶走。

西南航空指出，這名飛行員已被停職，乘客則被安排搭乘其他客機前往目的地，對於消費者行程受到延誤相當抱歉。美國聯邦航空總署（FAA）規定，機師在飛行前8個小時不得飲酒，接受酒測時血液酒精濃度不得超過0.04％，比包括喬治亞州在內大部分地方開車的0.08％限制更為嚴格。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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