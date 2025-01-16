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    中國男砸毀日本神社牆壁、割斷咒具被逮 語無倫次否認犯案

    靜岡縣燒津市的上小杉八幡宮，昨日傳出被一名的39歲中國男子闖入後大肆破壞，男子甚至用刀割壞數根鎮魂用的咒具「注連繩」。（圖擷取自社群平台「X」）

    靜岡縣燒津市的上小杉八幡宮，昨日傳出被一名的39歲中國男子闖入後大肆破壞，男子甚至用刀割壞數根鎮魂用的咒具「注連繩」。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/01/16 16:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本去年曾發生多起歷史悠久的神社，遭「極度仇日」的中國人惡意破壞，引發日本民眾強烈不滿。近日又傳出，靜岡縣燒津市的一座神社，被一名39歲中國男子闖入後大肆破壞，不僅把牆壁砸出許多洞，還用刀割壞數根鎮魂用的咒具「注連繩」（しめ縄），被警方當場逮捕後，則是語無倫次的否認犯案。

    綜合日媒報導，這起事件發生在靜岡縣燒津市的上小杉八幡宮，當地警方透露，昨（15）日下午接獲民眾通報，有可疑男子正在破壞神社，警方立即派人趕往現場，並當場逮捕39歲的中國男子。根據警方初步調查，犯案男子是燒津市一間中國公司的員工，被捕時身上還攜帶著一把折疊刀。

    警方也在現場與神社人員確認毀損情況，發現中國男子不僅把神社多間建築的牆壁砸壞，導致牆面上出現許多明顯的洞口，還將多根注連繩用刀割斷。對此，警方向男子訊問犯案動機，但男子僅回答他大約割斷8到10根注連繩，接著就在警方面前表現出「語無倫次」的狀態，因此目前警方改為調查男子是否具備基本心智判斷及行為能力。

    中國男子還把上小杉八幡宮內的多間建築牆壁砸出許多洞。（圖擷取自社群平台「X」）

    中國男子還把上小杉八幡宮內的多間建築牆壁砸出許多洞。（圖擷取自社群平台「X」）

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