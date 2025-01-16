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    致命「殭屍鹿病」拉警報！ 美專家：恐跨物種感染人類

    美國內華達州的保育專家處理「殭屍鹿」的屍體。（美聯社）

    美國內華達州的保育專家處理「殭屍鹿」的屍體。（美聯社）

    2025/01/16 13:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國明尼蘇達州專家警告，高致命性的「慢性消耗病」（Chronic Wasting Disease，CWD，俗稱「殭屍鹿病」）可能已跨物種傳播至人類，目前已在美國至少33州鹿群間擴散，甚至可能傳染至野豬與家豬，構成公共健康威脅。

    根據《每日郵報》報導，「殭屍鹿病」會導致鹿隻步態不穩、流口水、神情呆滯、不畏人類。目前所有感染該病的動物均無法倖免。明尼蘇達大學傳染病學專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）博士指出，初步證據顯示野生豬可能已遭感染。

    奧斯特霍姆博士警告，若野生豬被感染，家豬也可能受影響，這將衝擊豬肉與牛肉市場。明尼蘇達州自然資源部研究指出，獵人捕獲染病鹿隻後，可能因食用受污染肉類而感染。雖然肉類通常會煮熟，但研究顯示，異常普利昂蛋白（prion，又譯為朊毒體、朊病毒）在高溫下無法被破壞，甚至可能被濃縮。

    「殭屍鹿病」尚無疫苗或有效療法，僅與受感染動物的唾液、糞便或血液接觸即可傳播。研究顯示，受污染的水源或土壤也可能成為傳播途徑。

    截至2024年8月，美國至少33州已確認鹿群感染「慢性消耗病」，包括懷俄明州、威斯康辛州、科羅拉多州和賓州等地。每年約有600萬頭鹿被獵殺及15億頭豬被消費，研究人員憂心，若豬隻感染，將大幅提高人類面臨的風險。

    奧斯特霍姆博士表示，人類可能透過食用受污染肉類接觸到普利昂蛋白，但仍不清楚何種程度的接觸會導致感染。報告團隊歷時2年研究，呼籲投入更多資源以遏制疾病蔓延。他們強調，未來可能出現更易感染人類的新變異株，構成更大威脅。

    去年有傳言稱「慢性消耗病」可能已傳染至人類，並被誤診為「庫賈氏病」（CJD）。研究人員澄清，該研究並未證實人類感染的是「慢性消耗病」。「庫賈氏病」與「慢性消耗病」同屬普利昂蛋白疾病，均會導致腦部損傷，且均無有效療法。美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，雖然尚未在人類中發現此病，但未來不排除其可能性。

    科學家警告，由於豬的細胞結構與人類相似，若病毒在豬群中傳播，人類感染風險將大幅提高。奧斯特霍姆博士提到，類似情況也可能出現在禽流感病毒中，若病毒擴散至豬並在人類間傳播，後果將不堪設想。

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